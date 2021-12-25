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«Ювентус» не будет выкупать права на Морату

вчера, 08:21

Нападающий Альваро Мората покинет «Ювентус».

Испанец выступает за туринский клуб на правах аренды из «Атлетико», однако «Ювентус» не хочет платить 35 млн евро, чтобы выкупить игрока. Скорее всего, Альваро вернётся в стан «матрасников».

В нынешнем сезоне Мората провёл 23 матча за «Ювентус», записав на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 12:05
Мората никогда не тянул и не будет тянуть как основной нап....он может играть только в паре с кем-тот и подыгрывать,тогда толк есть.А так платить за него 35 млн это бред
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Морату можно было и оставить. А может это просто игра на снижение цены при выкупе .
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:54
Вернуть то можно, но при условии добротной альтернативы! , а так просто вернуть ?! А с кем играть?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:22
Будем уменьшать зарплату.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:17
Вообщем Юве сейчас не гегемон.
1bear
1bear
вчера в 09:22
Мората не нужен за такие деньги - пусть в Ла Лиге играет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:17
Не подошёл...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:07
Ювентус стал экономить, не похоже
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:02, ред.
При Аллегри,Альваро снова стал забивать и приносить прльзу клубу, думаю старой синьоре лучше выкупить его.
В прошлом мезоне у Пирло он забил 11 голов за сезон в СерииА, а у Аллегри 5, и это при не самой хорошей игры клуба вцелом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:47
А может и зря!
ОПС
ОПС
вчера в 08:26
Не хочет, ну и не надо.
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