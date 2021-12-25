«Ювентус» не будет выкупать права на Морату

Нападающий Альваро Мората покинет «Ювентус».
Испанец выступает за туринский клуб на правах аренды из «Атлетико», однако «Ювентус» не хочет платить 35 млн евро, чтобы выкупить игрока. Скорее всего, Альваро вернётся в стан «матрасников».
В нынешнем сезоне Мората провёл 23 матча за «Ювентус», записав на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи.
В прошлом мезоне у Пирло он забил 11 голов за сезон в СерииА, а у Аллегри 5, и это при не самой хорошей игры клуба вцелом
В прошлом мезоне у Пирло он забил 11 голов за сезон в СерииА, а у Аллегри 5, и это при не самой хорошей игры клуба вцелом