«Ювентус» не будет выкупать права на Морату

1640409700

вчера, 08:21

Нападающий покинет «Ювентус».

Испанец выступает за туринский клуб на правах аренды из «Атлетико», однако «Ювентус» не хочет платить 35 млн евро, чтобы выкупить игрока. Скорее всего, Альваро вернётся в стан «матрасников».

В нынешнем сезоне Мората провёл 23 матча за «Ювентус», записав на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи.