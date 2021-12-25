«Барселона» подпишет Мазрауи. Трансфер может повлиять на будущее Холанда

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вчера, 14:49

«Барселона» планирует продать защитника .

В качестве замены американцу «сине-гранатовые» рассматривают из «Аякса», зарплата которого будет меньше, а его покупка обойдётся дешевле, чем продажа Деста.

Агентом Мазрауи является Мино Райола, который представляет услуги и из «Боруссии» Дортмунд. Подписав Мазрауи, «Барселона» хочет укрепить дружеские отношения с Райолой, убедив его повлиять на решение Холанда перейти в каталонский клуб.