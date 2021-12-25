«Барселона» подпишет Мазрауи. Трансфер может повлиять на будущее Холанда

«Барселона» планирует продать защитника Сержиньо Деста.
В качестве замены американцу «сине-гранатовые» рассматривают Нуссаира Мазрауи из «Аякса», зарплата которого будет меньше, а его покупка обойдётся дешевле, чем продажа Деста.
Агентом Мазрауи является Мино Райола, который представляет услуги и Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд. Подписав Мазрауи, «Барселона» хочет укрепить дружеские отношения с Райолой, убедив его повлиять на решение Холанда перейти в каталонский клуб.
В качестве замены, ещё даже не распращавшись с американцем уже строят планы через игрока Аякса с которым даже ещё не договорились о его приобретении и не договорившимися с его агентом , уже строят фантастический выход на Холанда, через их общего агента Райолу . Удивительно ещё то , что они думают что такая акула как Райола, должен будет по какой-то странной причине ещё и снизить ценник на Холанда. Очень как-то всё выглядит как в сказке . Наивность или просто чья-то бурная фантазия есть в этом всём . Райола никогда на такое не пойдёт, ведь это его работа и хлеб. Да и в волонтёрстве он небыл замечен .
Посмотрим конечно что из этого получится. Но что-то мало верится в положительный исход этого предприятия . Всем Добра !!!
В качестве замены, ещё даже не распращавшись с американцем уже строят планы через игрока Аякса с которым даже ещё не договорились о его приобретении и не договорившимися с его агентом , уже строят фантастический выход на Холанда, через их общего агента Райолу . Удивительно ещё то , что они думают что такая акула как Райола, должен будет по какой-то странной причине ещё и снизить ценник на Холанда. Очень как-то всё выглядит как в сказке . Наивность или просто чья-то бурная фантазия есть в этом всём . Райола никогда на такое не пойдёт, ведь это его работа и хлеб. Да и в волонтёрстве он небыл замечен .
Посмотрим конечно что из этого получится. Но что-то мало верится в положительный исход этого предприятия . Всем Добра !!!