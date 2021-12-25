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«Барселона» подпишет Мазрауи. Трансфер может повлиять на будущее Холанда

вчера, 14:49

«Барселона» планирует продать защитника Сержиньо Деста.

В качестве замены американцу «сине-гранатовые» рассматривают Нуссаира Мазрауи из «Аякса», зарплата которого будет меньше, а его покупка обойдётся дешевле, чем продажа Деста.

Агентом Мазрауи является Мино Райола, который представляет услуги и Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд. Подписав Мазрауи, «Барселона» хочет укрепить дружеские отношения с Райолой, убедив его повлиять на решение Холанда перейти в каталонский клуб.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:40, ред.
"...зарплата которого будет меньше, а его покупка обойдётся дешевле, чем продажа Деста. Агентом Мазрауи является Мино Райола..."

А желтушным таблоидам известно, сколько жиробас берёт за свои агентские услуги?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:24, ред.
надо узнать у Райолы,может у него рождественская акция, покупаешь двух игроков, а Холанд в подарок.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:18, ред.
Наивные, для Райолы лучшие друзья - это денежные знаки. Тот, кто больше отлистает за Холанда, тот и будет ему другом.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:47
та да теперь понятно почему в барсе ведут себя как девочки ,
протон
протон
вчера в 16:05
Мазрауи стоит 18 миллионов евро по ТМ контракт заканчивается летом, а Дест 30 миллионов евро и контракт до 2025 года по-моему Барселона всё делает правильно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
Не завидная ситуация в Барселоне.
В качестве замены, ещё даже не распращавшись с американцем уже строят планы через игрока Аякса с которым даже ещё не договорились о его приобретении и не договорившимися с его агентом , уже строят фантастический выход на Холанда, через их общего агента Райолу . Удивительно ещё то , что они думают что такая акула как Райола, должен будет по какой-то странной причине ещё и снизить ценник на Холанда. Очень как-то всё выглядит как в сказке . Наивность или просто чья-то бурная фантазия есть в этом всём . Райола никогда на такое не пойдёт, ведь это его работа и хлеб. Да и в волонтёрстве он небыл замечен .
Посмотрим конечно что из этого получится. Но что-то мало верится в положительный исход этого предприятия . Всем Добра !!!
Брулин
Брулин
вчера в 15:32
Игроки «Барсы» не получили рождественских подарков от клуба впервые за долгое время. Бартомеу дарил айфоны, в прошлом году Гризманн дарил кошельки
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Райола свою комбинацию провернет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:00
Продать чтобы в будущем купить.
drug01
drug01
вчера в 14:52
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