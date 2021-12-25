Три команды готовы заплатить сумму отступных за Холанда в январе .

Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Боруссию» Дортмунд уже в январе.
В контракте норвежца с января активируется пункт, по которому сумма отступных за форварда составит 75 млн евро. Эти деньги прямо сейчас готовы заплатить «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач.
Выскажу свою точку зрения по отношению к самому Холанду и команде где бы он, на мой сугубо субъективный взгляд, мог заиграть. Из этих трёх команд где он может заиграть, думаю самым подходящим для Холанда является команда Манчестер Сити во главе с Пепом Гвардиолой. В Манчестер Юнайтед при условии что там пока нет постоянного главного тренера, трудно предположить кто встанет у руля команды в летнее трансферное окно или клуб продлит соглашение с врио главного тренера Рангником, и как поменяется политика и вообще захочет ли главный тренер видеть под свои тактические схемы такого нападающего как Холанд. А вот в Реале, на мой взгляд, он вообще не нужен, там и без него очень достойное атакующее звено из Винисиуса Бензема, и ещё ожидаемого из ПСЖ Килиана Мбаппе. В этой тройке он будет лишним , да и по стилю к Реалу он явно не подходит. И ещё очень важный лично для меня вопрос, а сможет ли вообще Холанд вписаться в тот или иной топ клуб, где условий таких как у него были и есть в Боруссии учитывая тот факт что в Боруссии почти вся команда играет и сосредаточена на подносе снарядов для Холанда. В топ клубах как правило таких топ игроков намного больше, и никто не будет постоянно обслуживать Холанда, там у каждого игрока существует и своё эго. Вообщем очень большой вопрос, сможет ли сам Холанд вписаться в топ клуб, будучи уже распиаренным до некогда, более 250 лямов 💰 💰 💰, и психологически быть готовым играть в топ коллективе. Ну а время только может дать ответ на этот самый главный вопрос. Поглядим-посмотрим ! Всем Добра !!!
Выскажу свою точку зрения по отношению к самому Холанду и команде где бы он, на мой сугубо субъективный взгляд, мог заиграть. Из этих трёх команд где он может заиграть, думаю самым подходящим для Холанда является команда Манчестер Сити во главе с Пепом Гвардиолой. В Манчестер Юнайтед при условии что там пока нет постоянного главного тренера, трудно предположить кто встанет у руля команды в летнее трансферное окно или клуб продлит соглашение с врио главного тренера Рангником, и как поменяется политика и вообще захочет ли главный тренер видеть под свои тактические схемы такого нападающего как Холанд. А вот в Реале, на мой взгляд, он вообще не нужен, там и без него очень достойное атакующее звено из Винисиуса Бензема, и ещё ожидаемого из ПСЖ Килиана Мбаппе. В этой тройке он будет лишним , да и по стилю к Реалу он явно не подходит. И ещё очень важный лично для меня вопрос, а сможет ли вообще Холанд вписаться в тот или иной топ клуб, где условий таких как у него были и есть в Боруссии учитывая тот факт что в Боруссии почти вся команда играет и сосредаточена на подносе снарядов для Холанда. В топ клубах как правило таких топ игроков намного больше, и никто не будет постоянно обслуживать Холанда, там у каждого игрока существует и своё эго. Вообщем очень большой вопрос, сможет ли сам Холанд вписаться в топ клуб, будучи уже распиаренным до некогда, более 250 лямов 💰 💰 💰, и психологически быть готовым играть в топ коллективе. Ну а время только может дать ответ на этот самый главный вопрос. Поглядим-посмотрим ! Всем Добра !!!