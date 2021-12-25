Три команды готовы заплатить сумму отступных за Холанда в январе .

1640424815

вчера, 12:33

Нападающий может покинуть «Боруссию» Дортмунд уже в январе.

В контракте норвежца с января активируется пункт, по которому сумма отступных за форварда составит 75 млн евро. Эти деньги прямо сейчас готовы заплатить «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач.