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Три команды готовы заплатить сумму отступных за Холанда в январе

вчера, 12:33

Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Боруссию» Дортмунд уже в январе.

В контракте норвежца с января активируется пункт, по которому сумма отступных за форварда составит 75 млн евро. Эти деньги прямо сейчас готовы заплатить «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:22
Лучше в Барселону бесплатно,чем играть где попало,понимет это и Холанд
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 20:21
за 75 нужно забирать.. тем более Торреса продали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 16:04
Времени много прошло, мог что-нить и забыть.
Но вроде так и было, спецом, чтобы не приставали. А снизить - то цену всегда можно, что и было сделано...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:44
Привет Толя. ✌ Именно так оно и есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:40
А если коротко, то не каждый блестящий игрок подойдет любой команде. Футбол - коллективный вид спорта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59, ред.
Три команды готовы заплатить сумму отступных за Холанда в январе .
Выскажу свою точку зрения по отношению к самому Холанду и команде где бы он, на мой сугубо субъективный взгляд, мог заиграть. Из этих трёх команд где он может заиграть, думаю самым подходящим для Холанда является команда Манчестер Сити во главе с Пепом Гвардиолой. В Манчестер Юнайтед при условии что там пока нет постоянного главного тренера, трудно предположить кто встанет у руля команды в летнее трансферное окно или клуб продлит соглашение с врио главного тренера Рангником, и как поменяется политика и вообще захочет ли главный тренер видеть под свои тактические схемы такого нападающего как Холанд. А вот в Реале, на мой взгляд, он вообще не нужен, там и без него очень достойное атакующее звено из Винисиуса Бензема, и ещё ожидаемого из ПСЖ Килиана Мбаппе. В этой тройке он будет лишним , да и по стилю к Реалу он явно не подходит. И ещё очень важный лично для меня вопрос, а сможет ли вообще Холанд вписаться в тот или иной топ клуб, где условий таких как у него были и есть в Боруссии учитывая тот факт что в Боруссии почти вся команда играет и сосредаточена на подносе снарядов для Холанда. В топ клубах как правило таких топ игроков намного больше, и никто не будет постоянно обслуживать Холанда, там у каждого игрока существует и своё эго. Вообщем очень большой вопрос, сможет ли сам Холанд вписаться в топ клуб, будучи уже распиаренным до некогда, более 250 лямов 💰 💰 💰, и психологически быть готовым играть в топ коллективе. Ну а время только может дать ответ на этот самый главный вопрос. Поглядим-посмотрим ! Всем Добра !!!
1bear
1bear
вчера в 14:43
Пусть Реал,хотя там Бензема зачахнет - жалко
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:33
когда активируется пункт "отступные" тут уже клуб ничего не решает - ситуация с Неймаром всё ещё на слуху , и таких случаев много если поискать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:19
Пойдет туда, кто больше уплатит Райоле.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:19
Ну тут либо Мадридский Реал, либо Манчестер Сити.
Если дело каснется финансов, то тут Сити может удовлетворить любые запросы...и удовлетворить запросы Райолы, и отца, ну и самому Халланду будут платить хорошую з/п....
А вот если дело касается престижа, то тут Мадридский клуб кажется более привлекательным, а связка Мбаппе Холланд звучит просто устрашающе!!!
ДСА
ДСА
вчера в 14:03
Он стоит гораздо дороже.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:47
С отступными понятно а какой ценник на него повесила Боруссия.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:43
Лярд?) Это вы с симулянтом свматропиновым изБарселоны видно попутали)
Cayman
Cayman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
в этом случии Холланд не перешел бы в Боруссию , еще тогда топы за ним гонялись, и только за такие отступные он согласилься переходить в Дортмунд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:24
Чё-то они продешевили с отступными.
Обычно их устанавливают, чтобы отпугнуть покупателей, если самим очень нужен.
Помнится, за Дайвера Реал лярд выставил отступных, а продал потом за сотку лямов...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:11
Если так, то теперь все будет зависеть от предпочтений Эрлинга
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:09
Это он столько стоит на маркете
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:07
Похоже, что Холланд закончит сезон не в Дортмунде.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:46
Минимум 150 реальная цена
протон
протон
вчера в 12:44
Самый талантливый ногомячист мира 75 лямов стоит?! А за более смуглых коллег по 100-200 платят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:41
75 это ни о чем за него
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