Радимов высказался о споре между Дзюбой и Геничем

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о споре между Артёмом Дзюбой и комментатором Константином Геничем.
В начале сезона Дзюба поспорил с Геничем, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев не сможет забить 8 голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Комментатор же заявил, что Сергееву это будет по силам. На данный момент нападающему осталось забить всего 2 гола, чтобы достичь отметки в 8 голов в чемпионате России в этом сезоне.
— С большой долей вероятности Дзюба проиграет спор Геничу, Сергееву осталось забить всего два мяча за 12 туров. Ударит ли это пари каким-то образом по имиджу Дзюбы?
Перестаньте вы, господи. Ну как это ударит?
— Дзюба является одной из самых обсуждаемых личностей в медиа. Любая его неудача обсуждается.
Придраться можно и к столбам. Столб на улице стоит, правильно? Проиграл спор — и ладно. Думаю, что по имиджу точно никак не ударит. Придраться можно вообще к любой истории. Каждое слово можно развернуть так, что потом человеку будет не отмыться, или отмываться придется очень долго.