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Радимов высказался о споре между Дзюбой и Геничем

вчера, 17:22

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о споре между Артёмом Дзюбой и комментатором Константином Геничем.

В начале сезона Дзюба поспорил с Геничем, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев не сможет забить 8 голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Комментатор же заявил, что Сергееву это будет по силам. На данный момент нападающему осталось забить всего 2 гола, чтобы достичь отметки в 8 голов в чемпионате России в этом сезоне.

— С большой долей вероятности Дзюба проиграет спор Геничу, Сергееву осталось забить всего два мяча за 12 туров. Ударит ли это пари каким-то образом по имиджу Дзюбы?

Перестаньте вы, господи. Ну как это ударит?

— Дзюба является одной из самых обсуждаемых личностей в медиа. Любая его неудача обсуждается.

Придраться можно и к столбам. Столб на улице стоит, правильно? Проиграл спор — и ладно. Думаю, что по имиджу точно никак не ударит. Придраться можно вообще к любой истории. Каждое слово можно развернуть так, что потом человеку будет не отмыться, или отмываться придется очень долго.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:08
Современная действительность медиа такова, что чем больше гнили и пакости, тем больше в ней обсуждения и известности.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:21
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:12
У Дзюбы уже такой имидж, что по нему вряд ли что ударит. Больше, конечно, он расстроился, что игрок, о котором он нелестно отзывался вдруг окажется в "Зените" на его позиции:
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:07
По настоящему в засос , как Леонид Ильич Брежнев...)
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:38
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:36
Даже страшно представить на что они спорили.....

протон
протон
вчера в 17:24, ред.
Вот так бывает когда нет футбола, с эпатажной личностью. Все обсуждают Мастыр-Батыра....
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