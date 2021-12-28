Радимов высказался о споре между Дзюбой и Геничем

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вчера, 17:22

Главный тренер «Зенита-2» высказался о споре между и комментатором Константином Геничем.

В начале сезона Дзюба поспорил с Геничем, что форвард «Крыльев Советов» не сможет забить 8 голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Комментатор же заявил, что Сергееву это будет по силам. На данный момент нападающему осталось забить всего 2 гола, чтобы достичь отметки в 8 голов в чемпионате России в этом сезоне.

— С большой долей вероятности Дзюба проиграет спор Геничу, Сергееву осталось забить всего два мяча за 12 туров. Ударит ли это пари каким-то образом по имиджу Дзюбы?

Перестаньте вы, господи. Ну как это ударит?

— Дзюба является одной из самых обсуждаемых личностей в медиа. Любая его неудача обсуждается.