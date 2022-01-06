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Эриксен может перейти в «Монако»

вчера, 17:47

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру во Франции.

К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Монако».

Напомним, что в поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ. В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:31
Если хочет, пусть играет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:59
Ну если установили то наверное может играть.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:20
Согласен с Вами.
Cat01
Cat01
вчера в 17:52
Зачем он им нужен???
shlomo
shlomo
вчера в 17:48
А нужно было бы поберечь себя...
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