Эриксен может перейти в «Монако»

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вчера, 17:47

Бывший полузащитник «Интера» может продолжить карьеру во Франции.

К 29-летнему футболисту проявляет интерес «Монако».

Напомним, что в поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ. В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.