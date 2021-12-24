Агент Кокорина отреагировал на слова Федуна о проверке агентских комиссий

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вчера, 20:10

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» , прокомментировал заявление Леонида Федуна о возможности проверки законности агентских комиссий при переходе игрока из «Спартака».

Законность агентских комиссий? Пусть рассматривают. Да ради бога. Они оставляют за собой право обратиться в органы — да, это их право.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021 года.