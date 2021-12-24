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Агент Кокорина отреагировал на слова Федуна о проверке агентских комиссий

вчера, 20:10

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал заявление Леонида Федуна о возможности проверки законности агентских комиссий при переходе игрока из «Спартака».

Законность агентских комиссий? Пусть рассматривают. Да ради бога. Они оставляют за собой право обратиться в органы — да, это их право.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021 года.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 23:17
А зачем это Федуну надо ?
Сп62
Сп62
вчера в 21:48
На агента где сядишь, там и слезишь. У них всё схвачено.
ДСА
ДСА
вчера в 21:22
Там не подклпаешься, все чисто.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:18
Федун вызывает на себя огонь, его могут свергнуть.
4RT
4RT
вчера в 21:15
Зарема хочет новые серёжки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Что ещё нужно Федуну, он и так кинул фиалок...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:13
Леня распроверялся уж сильно очень...) А если самого проверят...???
pomor45
pomor45
вчера в 21:13
Спартак, благодаря своему владельцу, обретает славу самого склочного клуба РПЛ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:41
Федуну всё денег мало.
протон
протон
вчера в 20:38, ред.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:19
    разборки начинаются, ожидаем продолжения...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:16
    У агентов всё чисто
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:12
    Это большая новость
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