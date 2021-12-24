Адвокат Гусев: «Газизов ещё поборется, если в расписке есть подпись Федуна»

Адвокат Владимир Гусев прокомментировал спор между бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

У расписки есть более-менее определённая форма. Должна быть указана сумма, кто у кого берёт, срок возврата, дата и подпись. Если достижение определённых результатов считается сроком возврата и написана она от руки, то это вполне допустимая история. Естественно, мы рассуждаем теоретически, потому что мы не видели самой расписки. Спор здесь есть, но, несмотря на слова Федуна, что он написал её всего лишь от руки, воспринимать её можно буквально. Даже не надо нотариального заверения.

Другой момент, как они себе представляют понятие расписки. Федун в своём заявлении говорит, что нет даты и времени. Если это так, то перед ними ничтожная бумага. Тем более, если там нет подписи, но об этом стороны умалчивают. Федун сможет доказать, что он просто набрасывал какие-то мысли на бумаге.

Сама по себе расписка достаточно определена. Мне кажется, Газизов ещё поборется, если там есть подпись Федуна и дата заключения. В таком случае, я не считаю, что это безусловно ничтожный документ, на что, судя по всему, упирает Федун.

Важно понять, как суд будет её оценивать. Если суд воспримет её как договор, то этот разговор ни к чему не приведёт для Газизова. Если же условия определены и достигнуты, как на это упирает Газизов, то почему бы и не воспользоваться распиской в суде как аргументом. Ещё важный момент, что в расписках должны быть использованы определённые выражения: «я обязуюсь…», «по достижении…», «заплатить…». Если будут подпись и дата, то, уверен, всё дойдёт до лингвистической экспертизы.

История интересная, но, ещё раз замечу, если подписи нет, то шансов выиграть этот спорт тоже нет. В таком случае, я бы не взялся за такое дело, если бы ко мне обратился Газизов.