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Лапорта уверен, что сможет подписать Холанда в «Барселону»

вчера, 14:43

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел несколько встреч с агентом Мино Райолой касательно возможного перехода форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда.

Esport3 утверждает, что Лапорта уверен в том, что летом 2022 года он подпишет норвежца в свой клуб.

Трансферная стоимость Холанда оценивается в 75 млн евро, но Райола запрашивает цену в 100 миллионов. Помимо этого, к сумме могут добавить 40 миллионов в качестве гонораров, которые нужно было бы разделить между агентом и отцом игрока. Около 30 млн евро может уйти на зарплату Эрлинга в год.

Отмечается, что несмотря на сложное финансовое состояние «Барсы», Лапорта настроен оптимистично в вопросе трансфера Холанда.

Ранее появлялась информация, что Холанд хочет определиться с новым клубом до 31 января.

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Все комментарии
Дух Самайна
Дух Самайна
вчера в 17:20
Подпишут Холанда, а через год Барселона развалится из-за отсутствия денег
Артём Лукин
Артём Лукин
вчера в 17:04
Мечтай лапорта, твой максимум это марсиаль,, моя мечта чтоб барса лет 5 аевро кубки не попадала, а в идеале вообще вылетела из ла лиги
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:26, ред.
Неужели нет талантов в Гане, Бразилии! Прицепились за Холанда который ни одной ногой не подходит под стиль Барсы
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:26
А кто будет играть на Холанда?
1bear
1bear
вчера в 16:17
Как взять кредит с плохой кредитной историей?????))))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:04
Лапорта нашел источник для предоставления новых займов? И так история "Барселоны" в наше время пишется как кредитная история.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:04
На чьих гуляем?
particular
particular
вчера в 15:43
Лапорта и Перес думают глобально, а Райола - меркантильно...
Осталось найти точки соприкосновения...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 15:38
Таков нынешний не справедливый мир,так была всегда.Вот власти стран снг воруют триллионами а пенсионерки в мусорках копаются,своровали и пенсии,им не хватает миллиарды,у абрамовича 6 или 7 яхт,один стоит 1млрд 200млн дол,но не хватает.Тупой Дембеле,который и не играет потребовал зарплату 43 млн евро а сам не стоит и две копейки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Лучше всего здесь устроились агентишко и батя.
Один гре6ёт бабки как посредний, а другой вообще просто удачно капнул.
При этом получив удовольствие...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:14
Неужели дали кредит в Сбербанке т?
протон
протон
вчера в 15:08
Два честнейших человека дали друг другу слово. Обсуждать тут нечего, расходимся )
berda2003
berda2003
вчера в 15:05
диву даёшься - за что такие деньги - ну, вырастили быка-человека, забивает мяч в рамку - ведь это всё временно - а беспризорные дети голодают...
beefs
beefs
вчера в 14:51
Это хорошо когда есть уверенность...
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