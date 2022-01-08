Лапорта уверен, что сможет подписать Холанда в «Барселону»

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вчера, 14:43

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел несколько встреч с агентом Мино Райолой касательно возможного перехода форварда «Боруссии Дортмунд» .

Esport3 утверждает, что Лапорта уверен в том, что летом 2022 года он подпишет норвежца в свой клуб.

Трансферная стоимость Холанда оценивается в 75 млн евро, но Райола запрашивает цену в 100 миллионов. Помимо этого, к сумме могут добавить 40 миллионов в качестве гонораров, которые нужно было бы разделить между агентом и отцом игрока. Около 30 млн евро может уйти на зарплату Эрлинга в год.

Отмечается, что несмотря на сложное финансовое состояние «Барсы», Лапорта настроен оптимистично в вопросе трансфера Холанда.

Ранее появлялась информация, что Холанд хочет определиться с новым клубом до 31 января.