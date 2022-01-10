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Арустамян: «Уткина хотят подписать московские клубы»

вчера, 15:10

Журналист Нобель Арустамян заявил, что полузащитник Даниил Уткин может переехать в Москву. В этом сезоне футболист выступает за «Ахмат» на правах аренды. Права на хавбека принадлежат «Краснодару».

После яркого отрезка на Уткина обратили внимание топ-клубы РПЛ. Многие из них всерьез рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо летом, по окончании аренды. По моей информации, в списке клубов, которые всерьез рассматривают Уткина, — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Рыночная стоимость игрока варьируется от 3 до 5 млн евро. Но уже сейчас понятно, что «Краснодар» к основной сумме захочет добавить разнообразные бонусы от будущих продаж.

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Навзир
Навзир
вчера в 18:48
Данил в аренде с правом выкупа,похоже агент с шнобелем стараются,чтоб в Ахмате движение начать. Но я хотел бы чтоб выкупили контракт Данилы.
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:11
А спросите у Нобеля, когда уже Пиняев в Локо окажется, Баринов в Зените, а Пабло в Краснодаре?
Он летом уже болтал, ничего не сбылось-так все равно продолжает.
протон
протон
вчера в 16:05
Василия Уткина в роли форварда таранного типа.
Cat01
Cat01
вчера в 16:00
Кто же его заберёт?
баск
баск
вчера в 15:48, ред.
Нобель опять чего-то переел..

Насчёт ЦСКА и Локомотива не скажу, а вот Динамо Уткиным не интересуется
и не интересовалось.
У нас и своих перспективных людей достаточно на эту позицию, да ещё Владик Галкин в очереди мается, а на сборы ещё и Гоша Сулаквелидзе из Динамо2 привлечён.

Вот только Уткина тут и не хватает..))
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:31
Скорее Василия подпишут,он пьёт меньше
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:28
Оо , время нашего инсайдера пришло !!!)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:21
Для Данилы неплохое развитие карьеры
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:21
Васю не будут подписывать)))
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