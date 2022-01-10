Арустамян: «Уткина хотят подписать московские клубы»

Журналист Нобель Арустамян заявил, что полузащитник может переехать в Москву. В этом сезоне футболист выступает за «Ахмат» на правах аренды. Права на хавбека принадлежат «Краснодару».

После яркого отрезка на Уткина обратили внимание топ-клубы РПЛ . Многие из них всерьез рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо летом, по окончании аренды. По моей информации, в списке клубов, которые всерьез рассматривают Уткина, — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Рыночная стоимость игрока варьируется от 3 до 5 млн евро. Но уже сейчас понятно, что «Краснодар» к основной сумме захочет добавить разнообразные бонусы от будущих продаж.