Арустамян: «Уткина хотят подписать московские клубы»

Журналист Нобель Арустамян заявил, что полузащитник Даниил Уткин может переехать в Москву. В этом сезоне футболист выступает за «Ахмат» на правах аренды. Права на хавбека принадлежат «Краснодару».
После яркого отрезка на Уткина обратили внимание топ-клубы РПЛ. Многие из них всерьез рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо летом, по окончании аренды. По моей информации, в списке клубов, которые всерьез рассматривают Уткина, — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Рыночная стоимость игрока варьируется от 3 до 5 млн евро. Но уже сейчас понятно, что «Краснодар» к основной сумме захочет добавить разнообразные бонусы от будущих продаж.
Он летом уже болтал, ничего не сбылось-так все равно продолжает.
Он летом уже болтал, ничего не сбылось-так все равно продолжает.
Насчёт ЦСКА и Локомотива не скажу, а вот Динамо Уткиным не интересуется
и не интересовалось.
У нас и своих перспективных людей достаточно на эту позицию, да ещё Владик Галкин в очереди мается, а на сборы ещё и Гоша Сулаквелидзе из Динамо2 привлечён.
Вот только Уткина тут и не хватает..))
Насчёт ЦСКА и Локомотива не скажу, а вот Динамо Уткиным не интересуется
и не интересовалось.
У нас и своих перспективных людей достаточно на эту позицию, да ещё Владик Галкин в очереди мается, а на сборы ещё и Гоша Сулаквелидзе из Динамо2 привлечён.
Вот только Уткина тут и не хватает..))