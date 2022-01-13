Слуцкий высказался о трансферах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переходы Александра Ломовицкого и Марата Апшацева в казанский клуб.
Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас.
Что касается Апшацева, то это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ. Одна из ветвей нашей селекции традиционно распространяется на ФНЛ. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и Мусаев наверно больше был игроком «Зенита-2», чем основного состава. Поэтому мы пытаемся находить молодых интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян существует.