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Слуцкий высказался о трансферах «Рубина»

сегодня, 10:42

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переходы Александра Ломовицкого и Марата Апшацева в казанский клуб.

Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас.

Что касается Апшацева, то это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ. Одна из ветвей нашей селекции традиционно распространяется на ФНЛ. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и Мусаев наверно больше был игроком «Зенита-2», чем основного состава. Поэтому мы пытаемся находить молодых интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян существует.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:40
А,отдадите?Все-таки лицо Зенита....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:24
Всем бы так наберать игроков
de5e4ef56xyj
de5e4ef56xyj
сегодня в 11:48
Это весьма любопытно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:44
Теперь Лёне надо начать давать результат.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:36
По мере возможности приобретают.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:13
Удачи Ломовицкому в Казани.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:03
Дзюбу заберёт, не?
8bebavh2gcdy
8bebavh2gcdy
сегодня в 10:51
Выдал пельмешонок весь инсайд
Futurista
Futurista
сегодня в 10:47
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