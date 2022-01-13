«Ещё повоюем». «Химки» объявили о переходе Жиркова в стиле фильма «Рэмбо»

Пресс-служба «Химок» оригинально объявила о переходе бывшего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова.
38-летний защитник примерил на себе образ Джона Рэмбо из известного одноимённого фильма с Сильвестром Сталлоне.
Valentinovich is back. Yurambo. Young blood.
Ещё повоюем 💣💥 pic.twitter.com/UOAK7Q3TE9— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 13, 2022
Вот из-за таких потом историю переписывают и говорят, что так и было...
Герой страны, победитель генерал Жирков, а не какой то там проигравший вьетнамцам рембо !!!
Вот из-за таких потом историю переписывают и говорят, что так и было...
Герой страны, победитель генерал Жирков, а не какой то там проигравший вьетнамцам рембо !!!