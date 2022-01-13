«Ещё повоюем». «Химки» объявили о переходе Жиркова в стиле фильма «Рэмбо»

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сегодня, 11:17

Пресс-служба «Химок» оригинально объявила о переходе бывшего футболиста «Зенита» .

38-летний защитник примерил на себе образ Джона Рэмбо из известного одноимённого фильма с Сильвестром Сталлоне.