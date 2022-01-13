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«Ещё повоюем». «Химки» объявили о переходе Жиркова в стиле фильма «Рэмбо»

сегодня, 11:17

Пресс-служба «Химок» оригинально объявила о переходе бывшего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова.

38-летний защитник примерил на себе образ Джона Рэмбо из известного одноимённого фильма с Сильвестром Сталлоне.

Valentinovich is back. Yurambo. Young blood.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:58
.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:57
Рембо с ППШ?
Вот из-за таких потом историю переписывают и говорят, что так и было...
Герой страны, победитель генерал Жирков, а не какой то там проигравший вьетнамцам рембо !!!
311
311
сегодня в 15:41
Через полгода объявят в стиле Старикам тут не место!)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:22
Жирков скорее Кощей Безсмертный,чем рембо
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:51
Еще поиграет и неплохо.
Tostao
Tostao
сегодня в 14:25
То, что в нашем чемпионате ещё играют игроки преклонного возраста, говорит о катастрофе в подготовке смены.
Землянин
Землянин
сегодня в 14:13
ААААА ХА ХА ХА :~)) 😂
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 14:04
.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:40, ред.
Одна просьба к Юрию Валентиновичу - бриться перед каждым выходом на поле, иначе создаётся впечатление, что вам, как минимум, лет пятьдесят. С щетиной вы напоминаете одного из бурлаков на картине И.Е.Репина "Бурлаки на Волге". Ну а лишние деньги никогда в семейном бюджете не помешают. Даже если вы будете выходить на замену за пять минут до финального свистка. Не сомневаюсь, что только из-за них, а не любви к футболу, вы решили потрепыхаться ещё один сезон.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:28
Как мозгов хватило?
drive45
drive45
сегодня в 13:16
Во дает Юрий, какой потенциал и желание продолжать играть. Удачи ему и клубу в нашем чемпионате.
112910415
112910415
сегодня в 13:03
в бой идут одни ... бессмертные
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:59
Престарелый Рэмбо.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 12:58
А мне кажется Юра больше на первого терминатора похож: "I'll be back"
Сергей Зz
Сергей Зz
сегодня в 12:31
Юра исключительный профессионал, не раз доказывал. Годы берут своё конечно, но просто сидеть и получать зарплату он не будет. Еще повоюет думаю
berda2003
berda2003
сегодня в 12:18
возьмите ещё кудряшова - тоже молодой перспективный...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:43
Удачи Юрию. Хотя с этой гоп-компанией вряд ли что хорошее получится.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:42
Как-то не верится что Жирков сможет вернуться на свой уровень после такого перерыва.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:30
И вместо Химок-Старая Химера...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:29
Уже песок из опы сыпется-но млять все равно вместо 20 летних парней будем ставить измученно-переломаного Юру с страдальческим лицом. Бабла на пароход-но будем в 40 лет скакать по полю и смешить людей. Еще Дасаева в Раму и Ловчева на край обороны и будет всем тут Тутанхамон Тим.. Такое только в России возможно..
stavr74
stavr74
сегодня в 11:29
только из Рэмбо, песок не сыпется из одного места ;)))
David Young
David Young ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 11:28
.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:27
Удачи тебе Юрчик !!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:27
Посмотрим
Сантус
Сантус
сегодня в 11:25
скорее так..)
Главный судья
Главный судья
сегодня в 11:25
Рембо с ППША)))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:23
Химки надеются на Жиркова.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:23
Рэмбо. Первая икровь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:17
Цирк уехал клоуны остались...
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