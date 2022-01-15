Конте: «Сейчас я думаю только об улучшении ситуации „Тоттенхэма“»

Главный тренер прокомментировал слухи о том, что он может уйти из клуба, если его запросы по зимним трансферам не будут выполнены.

Честно говоря, мне нравится жить настоящим и не думать много о будущем. Сейчас важно жить настоящим, пытаться в настоящем улучшить ситуацию и вывести лучшее из моих игроков.

Мне нужно работать над улучшением ситуации, потому что настоящее — это сейчас, будущее — позже. Позже может быть слишком поздно для нас. Мы должны сосредоточиться на настоящем и работать над тем, чтобы попытаться улучшить ситуацию сейчас. Тогда я все увижу. Нам придется много работать, чтобы попытаться удержать «Тоттенхэм» в правильном положении.