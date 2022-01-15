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Конте: «Сейчас я думаю только об улучшении ситуации „Тоттенхэма“»

сегодня, 10:04

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что он может уйти из клуба, если его запросы по зимним трансферам не будут выполнены.

Честно говоря, мне нравится жить настоящим и не думать много о будущем. Сейчас важно жить настоящим, пытаться в настоящем улучшить ситуацию и вывести лучшее из моих игроков.

Мне нужно работать над улучшением ситуации, потому что настоящее — это сейчас, будущее — позже. Позже может быть слишком поздно для нас. Мы должны сосредоточиться на настоящем и работать над тем, чтобы попытаться улучшить ситуацию сейчас. Тогда я все увижу. Нам придется много работать, чтобы попытаться удержать «Тоттенхэм» в правильном положении.

Недавно Конте установил историческое достижение среди тренеров «Тоттенхэма».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:42
естественно, а чем же еще ему думать...
Cat01
Cat01
сегодня в 10:11
Надо время чтобы увидеть результат
shlomo
shlomo
сегодня в 10:08
Ситуацию надо выправлять
fz3z2a5gv7tt
fz3z2a5gv7tt
сегодня в 10:06
Это правильный настрой
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