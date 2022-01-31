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«Спартак» отдал Понсе в аренду «Эльче»

сегодня, 21:30

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе нападающего Эсекеля Понсе в «Эльче».

«Спартак» и «Эльче» договорились об аренде до конца сезона с правом выкупа, которое может стать обязательным при наступлении определенных обстоятельств. Желаем Танку скорейшего возвращения на поле и успехов в Испании!

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 23:27
Лимит лимитыч, хотя лучше бы Жиго зимой отпустили, а Понсе оставили, с голами у нпс проблемы
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 23:26
Давай дождёмся хотя бы завершения аренды.
Там на днях ещё и Каттани должен интервью дать по трансферам, послушаем.
Не беги впереди паровоза...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:26
Блин, весна в Испании, что может быть лучше
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 22:57
Уходят самые достойные легионеры…жаль
ABir
ABir
сегодня в 22:49
Не понятно, чем Понсе ко двору не пришелся
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:37, ред.
Ну что? За 10 или 12 отдали? Аааааа, ну да, ну да, ты это, заходи если шо....(По мультику про пса, которого выгнали со двора...Без обид)
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:31
Повезло парню. Хоть поиграет в нормальном чемпионате, неплохом клубе.
makkie
makkie
сегодня в 22:29
Ой, не нравится мне эта затея!

Понсе - трудолюбивый форвард, который никогда не боялся черновой работы. И забивал исправно, особенно в дерби. Большой риск отдавать Понсе в аренду, разменивая его на Николсона и Перейру.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:19
стал просто не нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:59
Понсе счастлив а остальные ему завидуют.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:52
Умом Зарему понимать
И Федуна аршином мерить.
Нам спартачам не привыкать
А вам осталось только верить)...
lotsman
lotsman
сегодня в 21:42
Перебор легионеров?
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:39
точно!они хотят в фнл и все делают,что бы туда попасть!нельзя ругаться в бан отправят а то бы ......молчу...молчу...
particular
particular
сегодня в 21:38
Видимо, сказывается излишек голеадоров и перебор с результативностью :))
протон
протон
сегодня в 21:31
Умом Зарему не понять,
А Федуна нельзя измерить.
Им на трофеи наплевать,
В Спартак мы можем только верить
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