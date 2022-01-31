«Спартак» отдал Понсе в аренду «Эльче»

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе нападающего в «Эльче».

«Спартак» и «Эльче» договорились об аренде до конца сезона с правом выкупа, которое может стать обязательным при наступлении определенных обстоятельств. Желаем Танку скорейшего возвращения на поле и успехов в Испании!