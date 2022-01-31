«Спартак» отдал Понсе в аренду «Эльче»

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе нападающего Эсекеля Понсе в «Эльче».
«Спартак» и «Эльче» договорились об аренде до конца сезона с правом выкупа, которое может стать обязательным при наступлении определенных обстоятельств. Желаем Танку скорейшего возвращения на поле и успехов в Испании!
Там на днях ещё и Каттани должен интервью дать по трансферам, послушаем.
Не беги впереди паровоза...
Там на днях ещё и Каттани должен интервью дать по трансферам, послушаем.
Не беги впереди паровоза...
Понсе - трудолюбивый форвард, который никогда не боялся черновой работы. И забивал исправно, особенно в дерби. Большой риск отдавать Понсе в аренду, разменивая его на Николсона и Перейру.
Понсе - трудолюбивый форвард, который никогда не боялся черновой работы. И забивал исправно, особенно в дерби. Большой риск отдавать Понсе в аренду, разменивая его на Николсона и Перейру.
И Федуна аршином мерить.
Нам спартачам не привыкать
А вам осталось только верить)...
И Федуна аршином мерить.
Нам спартачам не привыкать
А вам осталось только верить)...
А Федуна нельзя измерить.
Им на трофеи наплевать,
В Спартак мы можем только верить
А Федуна нельзя измерить.
Им на трофеи наплевать,
В Спартак мы можем только верить