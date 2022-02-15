Неймар в заявке ПСЖ на игру с «Реалом»

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ПСЖ огласил заявку команды на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! 🔛🗒️ #PSGRM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

Как и ожидалось, в списке доступных футболистов не оказалось защитника Серхио Рамоса, который продолжает тренироваться индивидуально после повреждения голеностопа. При этом в состав вернулся нападающий , который отсутствовал 2,5 месяца.