Неймар в заявке ПСЖ на игру с «Реалом»

ПСЖ огласил заявку команды на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! 🔛🗒️ #PSGRM— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022
Как и ожидалось, в списке доступных футболистов не оказалось защитника Серхио Рамоса, который продолжает тренироваться индивидуально после повреждения голеностопа. При этом в состав вернулся нападающий Неймар, который отсутствовал 2,5 месяца.
Поединок ПСЖ и «Реала» состоится сегодня в Париже. Начало в 23:00 мск.