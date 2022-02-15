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Неймар в заявке ПСЖ на игру с «Реалом»

сегодня, 14:28
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

ПСЖ огласил заявку команды на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Как и ожидалось, в списке доступных футболистов не оказалось защитника Серхио Рамоса, который продолжает тренироваться индивидуально после повреждения голеностопа. При этом в состав вернулся нападающий Неймар, который отсутствовал 2,5 месяца.

Поединок ПСЖ и «Реала» состоится сегодня в Париже. Начало в 23:00 мск.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:23
Как же хорошо когда все в составе, посмотрим хороший матч)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:59
Всё зависит от Реала как пойдёт игра.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 14:50
Возможно выйдет на несколько минут
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:36
Это не панацея!Там и без него есть кому играть
sash71
sash71
сегодня в 14:33
Неймар усилит и так сильнейший состав ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:29
Посидит в запасе...
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