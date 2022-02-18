Гоу не перейдёт в «Томь»

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вчера, 17:25

Ивуарийский форвард не перейдет в «Томь».

Переговоры с 33-летним игроком велись, но он судя по всему, он решил перейти в чемпионат Казахстана. Напомним, что Гоу дважды становился лучшим снайпером чемпионата Казахстана и дважды признавался его лучшим футболистом в составе «Кайрата».

«Томь» же переключилась на другого африканского форварда из Гвинеи — Вальду Тэ, последним клубом которого был японский «Имабари». За него он забил 5 голов в 17 поединках.