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Гоу не перейдёт в «Томь»

вчера, 17:25

Ивуарийский форвард Жерар Гоу не перейдет в «Томь».

Переговоры с 33-летним игроком велись, но он судя по всему, он решил перейти в чемпионат Казахстана. Напомним, что Гоу дважды становился лучшим снайпером чемпионата Казахстана и дважды признавался его лучшим футболистом в составе «Кайрата».

«Томь» же переключилась на другого африканского форварда из Гвинеи — Вальду Тэ, последним клубом которого был японский «Имабари». За него он забил 5 голов в 17 поединках.

«Томь» располагается на 14-м месте в ФНЛ.

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Томь  Гоу Жерар
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:05
Ну и ладно.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:23
Флаг ему в руки
Накир
Накир
вчера в 17:47
Замерзнет на фиг...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:38
Неприятность эту мы переживем))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:36
Гоу,гоу хоу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Не велика и беда...
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