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Шварц подвёл итоги зимних тренировочных сборов «Динамо»

22 февраля 2022, 16:10

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «бело-голубых»:

По итогам сборов хочу сделать комплимент всем, кто в них участвовал. Всему персоналу, нашей тренерской команде и, конечно же, футболистам. То, как напряжённо и усердно они работали – это было просто великолепно. Мы попадали в различные обстоятельства, когда тот или иной игрок мог на время выпасть из тренировочного процесса или получал лёгкое повреждение. Но мы провели выдающуюся работу в течение этих пяти недель. Ещё мне понравилась та атмосфера, которая сложилась внутри команды. То, как все общались друг с другом.

Да, совершенству нет предела – нам по-прежнему есть куда расти. Но проделанной работой я доволен. В Москву мы вернулись в отличном настроении. Рады, что чемпионат, наконец, возобновляется. Уже 26 февраля нас ждёт важная игра в Химках.

Напомним, 26 февраля «Динамо» в первом официальном поединке в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» на чужом поле. Игра состоится в рамках РПЛ.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 21:02
Удачи Сандро Шварцу и Динамо! Похоже этот немецкий специалист нашел свою команду и растёт сам как тренер в ней, выводя Динамо на новый качественный уровень.
Рaтмир
Рaтмир
22 февраля в 19:01
Удачи вам в чемпионате
stanichnik
stanichnik
22 февраля в 18:21
Выводы о качестве проделанной работы можно будет делать толко после пяти-шести туров.
протон
протон
22 февраля в 17:34
Осталось самая малость удачно закончить сезон
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 16:24
Итоги им подведет вторая часть сезона
1 984
1 984
22 февраля в 16:21
Главное чтобы в сезоне всё получалось.
drug01
drug01
22 февраля в 16:13
Всё нормально
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