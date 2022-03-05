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Кержаков: «Получалось противостоять ЦСКА даже в меньшинстве»

сегодня, 22:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

К сожалению, сегодня пропустили мяч на последней минуте матча и проиграли. Удаление Кечкеша? Думаю, в такой ситуации защитник должен действовать по-другому.

Не совсем доволен игрой команды. В последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. Примерно представляли, какая будет игра, как можно противостоять ЦСКА — даже в меньшинстве у нас это получалось.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:53, ред.
Да когда же в руководстве клуба ЦСКА поймут что братья Березуцкие никакого отношения не имеют к главному тренеру !!! Зенит - Семак и ЦСКА - Березуцкий , это огромная ошибка ! Зенит в еврокубках с Семаком который уже сезон доказал свою не состоятельность, а ЦСКА с Березуцким сейчас в играх с командой которая только пришла в РПЛ из ФНЛ, только в дополнительное время имея ещё и гандикап в одного игрока целый тайм в 45 минут, с таким составом ничего, то есть абсолютно не смогла добиться результата. Хорошо что сейчас Российские клубы искючили из еврокубков , а так что можно было бы показать опять на европейских аренах с такими гениями футбольной мысли как Семак и Березуцкими . Можно смело вздохнуть что позора в еврокубках избежали . Теперь можно смело говорить что топ клубы России имеют у себя топ тренеров !!! Тамбов вам в помощь !!!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:39, ред.
Хороший тренер М. Кержаков, создал команду способную потрепать нервы у тренеров лидеров. Удачных игр ему. Уважение..
pomor45
pomor45
сегодня в 22:24
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 22:23
    Чутка не хватило
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 22:16
    Да уж... Им конечно очень обидно.
    izrafel
    izrafel
    сегодня в 22:15
    Почти получилось....
    beefs
    beefs
    сегодня в 22:14
    костоломы, все получилось даже лучше...
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