Кержаков: «Получалось противостоять ЦСКА даже в меньшинстве»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

К сожалению, сегодня пропустили мяч на последней минуте матча и проиграли. Удаление Кечкеша? Думаю, в такой ситуации защитник должен действовать по-другому.