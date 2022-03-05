Кержаков: «Получалось противостоять ЦСКА даже в меньшинстве»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).
К сожалению, сегодня пропустили мяч на последней минуте матча и проиграли. Удаление Кечкеша? Думаю, в такой ситуации защитник должен действовать по-другому.
Не совсем доволен игрой команды. В последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. Примерно представляли, какая будет игра, как можно противостоять ЦСКА — даже в меньшинстве у нас это получалось.