А. Березуцкий: «Мы контролировали ход встречи и до удаления, и после»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Игра была достаточно яркая, мы контролировали ход встречи и до удаления, и после. В первую очередь сказались усталость и непонятный график.

Я не понимаю такой организации. Уже давно просили перенести игру на 7-е число, но никто этого не сделал. До Сочи сейчас лететь 4 часа: мы прилетели ранним утром, тут невозможно успеть восстановиться — это просто опасно для здоровья. Рад, что ребята проявили характер, бились до самого конца.