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А. Березуцкий: «Мы контролировали ход встречи и до удаления, и после»

сегодня, 22:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Игра была достаточно яркая, мы контролировали ход встречи и до удаления, и после. В первую очередь сказались усталость и непонятный график.

Я не понимаю такой организации. Уже давно просили перенести игру на 7-е число, но никто этого не сделал. До Сочи сейчас лететь 4 часа: мы прилетели ранним утром, тут невозможно успеть восстановиться — это просто опасно для здоровья. Рад, что ребята проявили характер, бились до самого конца.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 23:07
Сложная игра и важные три очка, с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:01
Тяжелейшие три очка.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:57
Главное цель достигнута, три турнирных очка заработано, теперь будет время восстановится, целая неделя впереди.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:42
Всё равно играли до гола...
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