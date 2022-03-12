Лэмпард дал комментарий по поводу ситуации в «Челси»

Главный тренер «Эвертона» дал комментарий по поводу ситуации с «Челси».

Я проработал тренером «Челси» почти два года и играл там 13 лет. У меня есть друзья, которые работают в этом клубе. Конечно, если люди потеряют работу в «Челси», то по-человечески я буду переживать. Сейчас тяжёлый момент для клуба. Не хочу зацикливаться на этой теме, потому что я — тренер «Эвертона». Это мой приоритет, но то, что люди находятся в опасности, заставляет меня переживать. Ранее кто-то говорил, что я близок с Романом Абрамовичем. Но я бы мог пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы с ним виделись за последние годы. Я проработал в «Челси» 13 лет, и это было абсолютным удовольствием, и это именно то, на чём я хочу остановиться. Я переживаю за болельщиков. За поклонников, которые поддерживали клуб до нас. За тех, кто будет делать это после нас. Для клуба наступил непростой период.