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Лэмпард дал комментарий по поводу ситуации в «Челси»

сегодня, 10:04

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу ситуации с «Челси».

Я проработал тренером «Челси» почти два года и играл там 13 лет. У меня есть друзья, которые работают в этом клубе. Конечно, если люди потеряют работу в «Челси», то по-человечески я буду переживать. Сейчас тяжёлый момент для клуба. Не хочу зацикливаться на этой теме, потому что я — тренер «Эвертона». Это мой приоритет, но то, что люди находятся в опасности, заставляет меня переживать. Ранее кто-то говорил, что я близок с Романом Абрамовичем. Но я бы мог пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы с ним виделись за последние годы. Я проработал в «Челси» 13 лет, и это было абсолютным удовольствием, и это именно то, на чём я хочу остановиться. Я переживаю за болельщиков. За поклонников, которые поддерживали клуб до нас. За тех, кто будет делать это после нас. Для клуба наступил непростой период.

Ранее стало известно, что американский миллиардер заинтересован в покупке клуба.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:49
Молодец Лэмпард, достойный ответ
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:01, ред.
МОлодец,главное-громче откреститься от связей с Абрашей,пусть и весьма условных! Ох,уж эти "европейские ценности",переквалифицированные жизнью в "общестадные требования". Один Конте оказался вменяемым,в первом приближении.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:38
Они думают, что наказывают Абрамовича, а на самом деле показывают как ради своего эго относятся к своим же гражданам!
Это позор британии!!!
bacek15
bacek15 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:14
Берите дальше - миром правит капитал!
Сп62
Сп62 ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 11:05
Миром правят не люди, а политики.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:04, ред.
Ниче фанаты Челси хорошо снизили рейтинг бывшего главного спонсора..
bacek15
bacek15
сегодня в 10:25
Каждый англичанин считает своим долгом слить Абрамовича. Наверно, англичане, всё-таки не очень то плохие люди, просто у них такая своеобразная демократия - как сказали наверху, так и делают все остальные.))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:07
Лэмпард трусливее зайца.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:07
Челси развалят этими санкциями.
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