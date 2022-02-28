Вечный Ибра, нестареющий Хоакин и итальянское турне Рибери. Старики-разбойники из ведущих европейских лиг

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сегодня, 21:49

До 40 и старше.

Сегодня 44-летний Джанлуиджи Буффон подписал новый контракт с «Пармой» до конца сезона 2023/24. Джиджи входит в число самых пожилых профессиональных футболистов на планете, продолжающих свои карьеры. В основном «старички» играют в низших лигах, но «Соккер.ру» нашел в ведущих чемпионатах Старого Света футболистов, которые играют в футбол уже не меньше 20 лет. Не такие древние, как Буффон, но тоже из породы футбольных долгожителей.

Вратарь

Диего Лопес («Эспаньол»; Испания; 40 лет)

У Диего Лопеса яркая футбольная карьера. В 40 лет он вратарь «Эспаньола», а в прошлом защищал ворота «Вильярреала», «Севильи», «Милана» и «Реала», с которым побеждал в Лиге чемпионов. В сезоне 2013/14, который завершился для «сливочных» завоеванием «Десимы», Карло Анчелотти поделил турниры между своими вратарями: Диего Лопес был первым номером в Ла Лиге, а Икер Касильяс играл в Лиге чемпионов.

Защитники

Дани Алвес («Барселона»; Бразилия; 38 лет)

Самый титулованный футболист в мире в 38 лет вернулся в «Барселону», с которой охапками собирал трофеи при Хосепе Гвардиоле и Луисе Энрике. После этого поиграл за «Ювентус» и ПСЖ , а потом вернулся в Бразилию, где играл за «Сан-Паулу». Казалось, европейской карьере конец, но вернувшийся в «Барсу» Хави позвал своего старого товарища, и 38-летний Дани не портит борозду. В шести матчах у ветерана гол и две результативные передачи. Мастерство на месте.

Пепе («Порту»; Португалия; 39 лет)

Бразилец, принявший португальское гражданство, прославился выступлениями за мадридский «Реал», за который сыграл больше 300 матчей. За десять лет в Мадриде были и победы в Лиге чемпионов, и национальные титулы, и неконтролируемые приступы гнева, которые Пепе долго припоминали. Со сборной Португалии Пепе выиграл Евро-2016, а сейчас он снова с «Порту» и намерен побороться с «драконами» за победу в Лиге Европы.

Жозе Фонте («Лилль»; Португалия; 38 лет)

Другой возрастной португальский защитник является действующим чемпионом Франции в составе «Лилля» и играет в плей-офф Лиги чемпионов. Жозе относительно поздно вышел на высокий уровень, зато компенсирует поздний старт долгой карьерой.

Данте («Ницца»; Бразилия; 38 лет)

Кристоф Гальтье уважает опытных защитников: в чемпионском «Лилле» у него играл Фонте, а сейчас в «Ницце» оборона строится вокруг Данте, которого вы можете помнить по выступлениям за «Баварию», с которой бразилец выигрывал Лигу чемпионов в 2013 году. Это вершина его карьеры, а вообще Данте играет в Европе 16 лет.

Полузащитники

Макото Хасэбе («Айнтрахт Франкфурт»; Япония; 38 лет)

Японский хавбек играет в Германии уже почти полтора десятилетия. Сначала выступал за «Вольфсбург», а провел сезон в «Нюрнберге», а с 2014-го защищает цвета франкфуртского «Айнтрахта». В сумме за немецкие клубы провел больше 400 матчей, в нынешнем сезоне является игроком ротации, всего провел 19 матчей, несколько раз выводил «Айнтрахт» на поле в качестве капитана.

Хоакин Санчес («Бетис»; Испания; 40 лет)

Все знают историю о том, как Хоакин отметил свой 40-й день рождения, а на следующий день пропустил тренировку и честно признался, что причиной стало похмелье после вечеринки с друзьями. Хоакин заметил, что слишком стар, чтобы выдумывать иную причину. Душой испанец точно не стареет. В недавнем матче Лиги Европы против «Зенита» капитан «Бетиса» отметился результативной передачей на Гвидо Родригеса.

Франк Рибери («Салернитана»; Франция; 38 лет)

После 12 лет в «Баварии» Рибери подался в Италию, где два года играл за «Фиорентину», а прошедшим летом присоединился к «Салернитане». В апреле Франку исполнится 39 лет, и хотя он играет в худшей команде Серии A, иногда радует решениями в духе большого мастера, коим и является.

Нападающие

Фабио Квальярелла («Самдория»; Италия; 39 лет)

Еще три года назад Квальярелла становился лучшим бомбардиром Серии A c 26 голами, забил тогда больше Дувана Сапаты и Криштиану Роналду. В прошлой кампании у долгоиграющего итальянца было 13 голов в чемпионате, а в нынешнем сезоне у него 5+3 за «Сампдорию».

Хорхе Молина («Гранада»; Испания; 39 лет)

В апреле форварду «Гранады» исполнится 40 лет, но Хорхе Молина точно из тех, кто с годами становится лучше. Прошлой весной он выводил «Гранаду» в четвертьфинал Лиги Европы, а в текущем сезоне у испанца есть хет-трик в Ла Лиге, когда не поздоровилось «Мальорке».

Златан Ибрагимович («Милан»; Швеция; 40 лет)