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«Можно говорить о Сёмине, о Черчесове». Булыкин о тренере для «Локомотива»

19 марта 2022, 00:50

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о том, кто должен быть главным тренером команды.

Кто должен руководить командой? Тренер, который сможет объединить команду и наигрывать молодежь. И, учитывая, что сейчас нет обязательных условий попадать в верхнюю часть таблицы, надо просто преобразовать команду, чтобы в следующем сезоне она уже могла биться за чемпионство.

Их, тренеров, много, думаю. Это и связка Лоськова с Пашининым. Можно говорить о Сёмине, о Черчесове. Все зависит от того, чего желает клуб, каких результатов хочет добиться. Понятное дело, что в этом сезоне уже ничего не получится, и надо готовиться к следующему. Поэтому здесь нужно грамотное руководство, которое понимает чего хочет достичь. Понятно, что «Сапсана» уже не получится, и нужно перестраиваться на другие рельсы.

На что именно? На старый добрый «паровоз», который выигрывал много трофеев.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
19 марта 2022 в 09:07
Никак не определятся. Пусть Лоськов доработает, а там уж определяйтесь.
Caniggia
Caniggia
19 марта 2022 в 09:05
Дайте уже Лосю поработать в конце то концов!
Gahi
Gahi
19 марта 2022 в 08:26
До конца сезона нужно дать возможность спокойно доработать Лоськову, а затем исходя от результата принимать решение по тренеру команды. Удачи
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
19 марта 2022 в 08:22
Доброго дня. Не вижу перенесённых матчей. Возможно некоторые матчи ещё не отмечены как перенесённые и потому всё ещё есть в списке.
stanichnik
stanichnik
19 марта 2022 в 08:16
Семину уже пора прекращать тренерскую практику, а переходить на ТВ, а клуб пусть тренируют молодые Лоськов, Евсеев, Черевченко или еще кто.
shlomo2
shlomo2
19 марта 2022 в 07:58
пусть Лоськов доиграет сезон
LOpp
LOpp
19 марта 2022 в 07:57
Добрый день. Зачем в списке матчей указывать матчи, которые перенесены???
112910415
112910415
19 марта 2022 в 07:42
Черчесов уже свободен ?
mihaluch
mihaluch
19 марта 2022 в 07:37
Пока ещё рано об этом думать.
SHMEL258
SHMEL258
19 марта 2022 в 07:33
Сейчас в локо кого не поставь, один хрен будет опа. Эффективный менеджмент нарулил дел...
Байкал-38.
Байкал-38.
19 марта 2022 в 07:08
Дима не надо думать об Черчесове, а лучше вообще не думай Дима! И самое главное не говори об этом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта 2022 в 06:58
Только не полевого командира...
shlomo
shlomo
19 марта 2022 в 06:57
Для начала Локо нужно доиграть этот сезон
нечитайло
нечитайло
19 марта 2022 в 05:25
Руководство гнать в шею
Comentarios
Comentarios ответ STVA 1 (раскрыть)
19 марта 2022 в 02:29
Второй Рагник дел наворотит
STVA 1
STVA 1
19 марта 2022 в 02:00
Ага... Вот только Стаса им не хватает
Ironigor
Ironigor
19 марта 2022 в 01:42
Оставьте Лоськова до конца сезона, а там видно будет.
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