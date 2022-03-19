«Можно говорить о Сёмине, о Черчесове». Булыкин о тренере для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» порассуждал о том, кто должен быть главным тренером команды.

Кто должен руководить командой? Тренер, который сможет объединить команду и наигрывать молодежь. И, учитывая, что сейчас нет обязательных условий попадать в верхнюю часть таблицы, надо просто преобразовать команду, чтобы в следующем сезоне она уже могла биться за чемпионство.

Их, тренеров, много, думаю. Это и связка Лоськова с Пашининым. Можно говорить о Сёмине, о Черчесове. Все зависит от того, чего желает клуб, каких результатов хочет добиться. Понятное дело, что в этом сезоне уже ничего не получится, и надо готовиться к следующему. Поэтому здесь нужно грамотное руководство, которое понимает чего хочет достичь. Понятно, что «Сапсана» уже не получится, и нужно перестраиваться на другие рельсы.

На что именно? На старый добрый «паровоз», который выигрывал много трофеев.