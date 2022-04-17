Сунесс: «Тен Хаг шагает в эпицентр катастрофы»

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал возможное назначение главного тренера «Аякса» на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

Когда вы руководите «Аяксом», то у вас, скорее всего, сильнейший коллектив в Нидерландах. Но все равно необходимо добиться от футболистов максимума, сделать так, чтобы они получали удовольствие от своей игры. Да, Эрик тен Хаг талантлив, но я не уверен, что он готов к МЮ . Тен Хаг шагает в эпицентр катастрофы. На футбольном поле МЮ — сплошное разочарование после эпохи Фергюсона.

Футбольные решения клуба просто ужасны. Их явно принимает человек не из мира футбола. Ни один трансфер после ухода Фергюсона невозможно назвать однозначно полезным.