Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Сунесс: «Тен Хаг шагает в эпицентр катастрофы»

17 апреля 2022, 19:09

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал возможное назначение главного тренера «Аякса» Эрика Тен Хага на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

Когда вы руководите «Аяксом», то у вас, скорее всего, сильнейший коллектив в Нидерландах. Но все равно необходимо добиться от футболистов максимума, сделать так, чтобы они получали удовольствие от своей игры. Да, Эрик тен Хаг талантлив, но я не уверен, что он готов к МЮ. Тен Хаг шагает в эпицентр катастрофы. На футбольном поле МЮ — сплошное разочарование после эпохи Фергюсона.

Футбольные решения клуба просто ужасны. Их явно принимает человек не из мира футбола. Ни один трансфер после ухода Фергюсона невозможно назвать однозначно полезным.

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:24
МЮ без надёжен с нынешней трансферной политикой, их больше интересует коммерческая выгода от трансфера нежели игровая... например они бы никогда не подписали ноунейма вроде Жоты, Родри и т.п, им бы игрока чуть нашумевшего
Elliada
Elliada
17 апреля в 21:21
В МЮ главное это деньги, а футбол как получится
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 апреля в 20:10
Красиво сказано!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 19:16
С этим можно согласиться...
beefs
beefs
17 апреля в 19:12
попробовать можно, другое место после МЮ найдется...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 