Стало известно, какую сумму тен Хаг получит на трансферы в «Ман Юнайтед»

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21 апреля 2022, 20:29

Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении новым главным тренером со следующего сезона.

Голландский специалист получит 200 млн фунтов стерлингов на летние трансферы. Главными трансферными целями «красных дьяволов» являются из «Вест Хэма» и из «Тоттенхэма».