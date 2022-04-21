Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Стало известно, какую сумму тен Хаг получит на трансферы в «Ман Юнайтед»

21 апреля 2022, 20:29

Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Эрика тен Хага новым главным тренером со следующего сезона.

Голландский специалист получит 200 млн фунтов стерлингов на летние трансферы. Главными трансферными целями «красных дьяволов» являются Деклан Райс из «Вест Хэма» и Харри Кейн из «Тоттенхэма».

Однако, чтобы подписать этих двух футболистов, МЮ придётся потратить весь трансферный бюджет. Поэтому «Манчестер Юнайтед» может рассмотреть альтернативные варианты — Дарвин Нуньес («Бенфика») и Рубен Невеш («Вулверхэмптон»).

Все новости
Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США
Вчера, 19:12
Слухи«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
Вчера, 14:14
СлухиРюдигер согласовал контракт с «Реалом»
Вчера, 12:58
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра
Вчера, 12:22
Слухи«Бетис» заинтересован в подписании Иско
Вчера, 11:22
Слухи«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда
Вчера, 10:25
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
22 апреля в 03:41
Что нибудь сообразит.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 02:42
Дорого нынче известные тренеры обходятся.
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
22 апреля в 01:30
Опять все эти трансферы озвучить ради маркетинга
протон
протон
22 апреля в 00:17
Впервые у МЮ появился нормальный системный тренер, который находится на пике и голодный до побед. Удачи, мистер Хайзенберг
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 апреля в 23:38
Надо бы Тен Хагу положить эти 200 лямов в качестве накопительных средств к следующему летнему ТО, так как в этом году серьёзные игроки в МЮ не пойдут.
A.S.A
A.S.A
21 апреля в 23:07
Альтернативные варианты смотрятся куда лучше нежели первоначальные!
Думаю тен Хаг проделает огромную работу летом и МЮ совершит 5-6 трансферов на вход и столько же на выход , а то и того больше....я почему то думаю, что из родного Аякса перетянет кого нибудь...Антони скорее всего или Аллера
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
21 апреля в 21:31
Добра дружище. ✊️
Именно. Я что-то запарился. Точно хотел написать про Голландию тоже.
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
21 апреля в 21:27
Доброго Здоровья!
Смею предположить, что перечисленными тобой странами не ограничится и добавит к ним и свою родную Голландию.
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
21 апреля в 21:12
Вот и я о том же!
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 20:58
Я думаю Тен Хаг очень грамотно разберётся с этой суммой. Он знает наверняка уже кого хочет приобрести. И наверняка это будет молодёжь из Германии, Австрии, где он знает всё и всех , которые смогут в перспективе стать топ игроками не только для МЮ. Главное чтобы у руководства было полное доверие к главному тренеру и его действий. Думаю в скором будущем мы будем видеть настоящий топ клуб под названием Манчестер Юнайтед. Успехов и конечно Удачи Тен Хагу !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 20:40
Путь команды - 5 лет минимум.
monah-10
monah-10
21 апреля в 20:32
Просто так профукают, а толку будет ноль. Все равно Ливерпуль и МС не перепрыгнуть. Эти клубы первое место в АПЛ так и будут брать, поочередно.
Elliada
Elliada
21 апреля в 20:32
Была же вроде новость, что в случае непопадания МЮ в ЛЧ на трансферы будет выделено 24 млн
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 