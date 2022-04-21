Стало известно, какую сумму тен Хаг получит на трансферы в «Ман Юнайтед»

Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Эрика тен Хага новым главным тренером со следующего сезона.
Голландский специалист получит 200 млн фунтов стерлингов на летние трансферы. Главными трансферными целями «красных дьяволов» являются Деклан Райс из «Вест Хэма» и Харри Кейн из «Тоттенхэма».
Однако, чтобы подписать этих двух футболистов, МЮ придётся потратить весь трансферный бюджет. Поэтому «Манчестер Юнайтед» может рассмотреть альтернативные варианты — Дарвин Нуньес («Бенфика») и Рубен Невеш («Вулверхэмптон»).
Думаю тен Хаг проделает огромную работу летом и МЮ совершит 5-6 трансферов на вход и столько же на выход , а то и того больше....я почему то думаю, что из родного Аякса перетянет кого нибудь...Антони скорее всего или Аллера
Думаю тен Хаг проделает огромную работу летом и МЮ совершит 5-6 трансферов на вход и столько же на выход , а то и того больше....я почему то думаю, что из родного Аякса перетянет кого нибудь...Антони скорее всего или Аллера