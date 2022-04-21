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Бывший вице-президент РФС о Бакаеве: «В такой футбол сегодня не играют»

21 апреля 2022, 21:20

Бывший вице-президент РФС Валерий Драганов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Он не является большой ценностью для команды, несмотря на то, что очень талантливый и в некоторых качествах превосходит других игроков. Есть одна большая проблема: сегодня с мячом так долго не возятся, как делает Бакаев, его футбол часто иррациональный.

Хотя он по технике и скорости лучший, голова у него работает. Нужен серьёзный человек, который сможет с ним работать, иначе закиснет, сегодня в такой футбол не играют. Сегодня главное – короткие и средние пасы, тем более он игрок передней линии.

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Все комментарии
ABir
ABir
21 апреля в 22:12
Тренерский штаб Спартака как-нибудь сами разберутся: нужен Бакаев команде или нет
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 22:08
Бакаеву надо ещё работать и работать.
Cat01
Cat01
21 апреля в 22:00
Лидер на час
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 21:36
Опять заголовок и текст в целом не соотносятся, Драганов намекает, что Бакаев отличный игрок, но с ним надо поработать.
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 21:28
Сегодня в Спартаке он лидер
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