Бывший вице-президент РФС о Бакаеве: «В такой футбол сегодня не играют»

Бывший вице-президент РФС Валерий Драганов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» .

Он не является большой ценностью для команды, несмотря на то, что очень талантливый и в некоторых качествах превосходит других игроков. Есть одна большая проблема: сегодня с мячом так долго не возятся, как делает Бакаев, его футбол часто иррациональный.

Хотя он по технике и скорости лучший, голова у него работает. Нужен серьёзный человек, который сможет с ним работать, иначе закиснет, сегодня в такой футбол не играют. Сегодня главное – короткие и средние пасы, тем более он игрок передней линии.