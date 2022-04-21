Кечинов: «„Спартак“ не должен упустить шанс попасть в финал Кубка России»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

Если с «Енисеем» пришлось бы играть в Красноярске, то «Спартаку» было бы очень тяжело. Думаю, играя дома, «Спартак» не должен упустить шанс попасть в финал. «Енисей» здорово сыграл в Москве с «Локомотивом» — выиграли со счётом 4:0. Но здесь «Спартак» своё не упустит. Играем дома, да и желание выиграть огромное, чтобы скрасить сезон. Состав у «Спартака» тоже гораздо сильнее. Москвичи — безусловные фавориты полуфинала.