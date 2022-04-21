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Кечинов: «„Спартак“ не должен упустить шанс попасть в финал Кубка России»

21 апреля 2022, 22:06

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

Если с «Енисеем» пришлось бы играть в Красноярске, то «Спартаку» было бы очень тяжело. Думаю, играя дома, «Спартак» не должен упустить шанс попасть в финал. «Енисей» здорово сыграл в Москве с «Локомотивом» — выиграли со счётом 4:0. Но здесь «Спартак» своё не упустит. Играем дома, да и желание выиграть огромное, чтобы скрасить сезон. Состав у «Спартака» тоже гораздо сильнее. Москвичи — безусловные фавориты полуфинала.

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Все комментарии
протон
протон
22 апреля в 00:23
Матч будет - огонь. Енисей назабивал 14 мячей в 5 матчах. Тому же Рубину могли положить 10ток. Спартак тоже сейчас играет и дает играть другим. Я бы в этой четверке не поставил ни на кого. По статусу вроде фавориты Спартак с Динамо, но по факту идут игры на выбивание и Енисей с Аланией дошли до полуфинала не просто так.
Да в кубке все фавориты только на бумаге. Любая команда может собраться на конкретный матч и обыграть любую В 1\4 из записных фаворитов многи ли выиграли? То-то же.
Локомотив с Рубинм тоже фаворитами были. Результат мы знаем. Или Спартак им не чета и тут все очевидно? Очень в этом сомневаюсь
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 22:47, ред.
В год своего столетия Спартак не блещет результатами в РПЛ и, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками Футбольный Бог предоставляет им шанс завоевать Кубок, которым красно-белые владели аж девятнадцать лет назад, победив в финале неуступчивый Ростов. Но для этого им необходимо в полуфинале обязательно побеждать рвущийся в стан сильнейших, красноярский Енисей. Прежде чем вступать в противостояние со столичными клубами сибирякам стоит сто раз подумать и правильно расставить приоритеты, стоит ли упираться на двух фронтах сразу, битва за Кубок и выход в РПЛ, ведь в итоге можно и не сдюжить и в итоге и в вышку не попасть, ведь там ещё и на стыки можно напороться и трофей в итоге не выиграть. Зато Спартаку в РПЛ уже призы не светят и вылет не грозит, но кубок в двух шагах, здесь как говорится, всё ясно! В общем ждём развязки. Болейте за своих, а не против чужих!
minai
minai
21 апреля в 22:26
Спартак уж точно не должен на сегодняшний день быть на 10-м месте. Однако ..
lotsman
lotsman
21 апреля в 22:18
Им это просто необходимо. Инче болельщики их не поймут.
ABir
ABir
21 апреля в 22:15
Спартак должен полностью сконцентрироваться на полуфинале, подойти к матчу с полной ответственностью. Не должно не у кого быть мысли, что удасться малой кровью пройти в финал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 22:13
Кубок это всё что у него осталось,будут биться до последнего!
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