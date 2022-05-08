Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по собственному желанию

Ашот Хачатурянц покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона по собственному желанию, утверждает источник:

Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ .

С большой долей вероятности Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.