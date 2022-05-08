Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по собственному желанию

Ашот Хачатурянц покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона по собственному желанию, утверждает источник:
Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ.
С большой долей вероятности Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.
моментом или заработком?
моментом или заработком?
Неужели Березуцкого ?
Неужели Березуцкого ?
А что случилось? Что я пропустил?
А что случилось? Что я пропустил?
На бумаге у меня есть несколько решений. НО решения нужно будет принимать СРОЧНО. Чтобы в новом сезоне играть по новому, а не по старому
ДОБАВЛЕНО. Что касается оклада, на "бумаге" оклад НОЛЬ РУБЛЕЙ. Только БОНУСЫ ЗА УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ
На бумаге у меня есть несколько решений. НО решения нужно будет принимать СРОЧНО. Чтобы в новом сезоне играть по новому, а не по старому
ДОБАВЛЕНО. Что касается оклада, на "бумаге" оклад НОЛЬ РУБЛЕЙ. Только БОНУСЫ ЗА УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ
Принято единогласно!)
Принято единогласно!)