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Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по собственному желанию

сегодня, 16:04

Ашот Хачатурянц покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона по собственному желанию, утверждает источник:

Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ.

С большой долей вероятности Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:15
А какая у этого клоуна "сложившаяся ситуация"??? В евро не платят? И судейскую покинь,ты уже сделал всё,что не мог никакой другой-скоро я со свистком на машине судить выйду.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:14
"С большой долей вероятности Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом."

моментом или заработком?
ydtmzd9xkgxp
ydtmzd9xkgxp
сегодня в 17:14
Не понимаю,зачем он вообще в это болото полез.Уже сколько людей до него было и все плохие.Может не людей надо менять,а болото высушить? Впрочем это бесполезное занятие.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:09
Ну и пусть канает....:)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:02
Опять Гинер мутит ?
Неужели Березуцкого ?
beefs
beefs
сегодня в 16:55
это он испугался испытания детектора лжи...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:47
"Из-за сложившейся ситуации"
А что случилось? Что я пропустил?
161регион
161регион
сегодня в 16:42
В клининговую компанию пойдет...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:39
Беспонтовое занятие копаться в таком болоте .
dok66
dok66
сегодня в 16:33
Изначально не верил в него . Так что все логично . И с судейством он тоже не преуспел . Скорее всего уедет за бугор на отдых в Мальорку .
Gahi
Gahi
сегодня в 16:31
Если не получается изменить систему, то сложно добиться нужного результата. А придерживаться старого мышления - "Пусть будет всё по новому, но остаётся всё по старому", это только время потерять.
berda2003
berda2003
сегодня в 16:31
перепутал с укладкой асфальта - пожертвование совсем никудышнее, судьи щедрее...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:26
Ашоту виднее как быть и поступить.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:20
Видимо, кормушка главы РПЛ оказалась не такой интересной для Мистера Хачатурянца и он возжелал вернуться к старому доброму судейскому блоку, где всегда присутствует стабильность "добровольных" взносов.
kolpino08
kolpino08
сегодня в 16:17
Давно пора. И судейство ему отдавать нельзя. Подальше от рфпл.
ATG
ATG
сегодня в 16:16
Вали конечно. Нужен человек жесткий. Заинтересованный в развитии российского футбола!
bsww
bsww
сегодня в 16:15, ред.
Я ХОЧУ СТАТЬ ГЛАВОЙ РПЛ
На бумаге у меня есть несколько решений. НО решения нужно будет принимать СРОЧНО. Чтобы в новом сезоне играть по новому, а не по старому
ДОБАВЛЕНО. Что касается оклада, на "бумаге" оклад НОЛЬ РУБЛЕЙ. Только БОНУСЫ ЗА УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:13
Кто "За"?
Принято единогласно!)
lotsman
lotsman
сегодня в 16:12
Это правильное решение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:10
Чтобы у РПЛ было будущее, нужны системные перемены, которые расходятся с интересами футбольных пильщиков. А особенно в условиях изоляции. Можно понять Ашота.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:07
В лондон слиняет
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