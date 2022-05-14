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Дембеле близок к переходу в «Баварию»

сегодня, 20:59

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле интересен «Баварии». Сообщается, что мюнхенский клуб следит за развитием карьеры игрока еще с момента его выступления за «Боруссию» Дортмунд. «Бавария» уже контактировала с представителями игрока, у «Барсы» пока не получается договориться с Дембеле о новом соглашении.

«Бавария» хочет показать, что ее футболисты стабильно становятся кандидатами на «Золотой мяч», ожидается, что в возможном контракте Дембеле с немецким клубом соответствующий бонус будет прописан.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны другого европейского топ-клуба.

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Все комментарии
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 21:15
Дембеле Баварии должен подойти
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:06
Неожиданный скачок!))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:06
Сомневаюсь что он будет полезен Баварии
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