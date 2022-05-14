Дембеле близок к переходу в «Баварию»

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сегодня, 20:59

Нападающий «Барселоны» интересен «Баварии». Сообщается, что мюнхенский клуб следит за развитием карьеры игрока еще с момента его выступления за «Боруссию» Дортмунд. «Бавария» уже контактировала с представителями игрока, у «Барсы» пока не получается договориться с Дембеле о новом соглашении.

«Бавария» хочет показать, что ее футболисты стабильно становятся кандидатами на «Золотой мяч», ожидается, что в возможном контракте Дембеле с немецким клубом соответствующий бонус будет прописан.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны другого европейского топ-клуба.