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Врач ЦСКА рассказал, когда восстановятся Обляков, Ушаков и Набабкин

04 июля 2022, 21:09

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил о сроках возвращения в общую группу полузащитника Ивана Облякова, нападающего Егора Ушакова и защитника Кирилла Набабкина.

Ваня Обляков уже завтра начнет тренировки в общей группе. По идее, он мог и сегодня попасть в заявку [на игру с «Нижним Новгородом»], но тренерский штаб проанализировал состояние и решили начать тренировки в полном объеме с завтрашнего дня. Проблем нет, ждем его на матче в Сочи.

Егор Ушаков также будет готовиться с большой вероятностью к матчу с «Сочи».

Ожидаем, что Кирилл Набабкин вернется в общую группу сразу после игры с «Сочи» и будет готовиться к игре с «Уралом» в первом туре.

Таким образом, если все будет хорошо, то к первому туру будет готовиться вся команда без ограничений.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 21:48
А что изменится???
ermak6848
ermak6848
04 июля в 21:22
Доктор знает кто когда поправится
drug01
drug01
04 июля в 21:18
Будем ждать в составе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 21:09
Поправляйтесь быстрей и в бой
Гость
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