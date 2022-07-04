Врач ЦСКА рассказал, когда восстановятся Обляков, Ушаков и Набабкин

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил о сроках возвращения в общую группу полузащитника , нападающего и защитника .

Ваня Обляков уже завтра начнет тренировки в общей группе. По идее, он мог и сегодня попасть в заявку [на игру с «Нижним Новгородом»], но тренерский штаб проанализировал состояние и решили начать тренировки в полном объеме с завтрашнего дня. Проблем нет, ждем его на матче в Сочи.

Егор Ушаков также будет готовиться с большой вероятностью к матчу с «Сочи».

Ожидаем, что Кирилл Набабкин вернется в общую группу сразу после игры с «Сочи» и будет готовиться к игре с «Уралом» в первом туре.

Таким образом, если все будет хорошо, то к первому туру будет готовиться вся команда без ограничений.