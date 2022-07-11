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«Я вам не скажу». Тухель – фанату о возможном переходе Роналду в «Челси»

11 июля 2022, 19:44

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в стан «синих».

«Челси» сейчас находится на предсезонном сборе в Лос-Анджелесе. Тухель вышел к болельщикам и один из фанатов спросил его: «Томас, мы подпишем контракт с Криштиану Роналду?»

Тренер «Челси» улыбнулся и ответил: «Я вам не скажу».

Ранее появлялась информация, что Тухель выступил против трансфера Роналду в «Челси».

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 00:24
Я вам не скажу…куда вам идти с этой идеей
Ironigor
Ironigor
11 июля в 22:09
«Я вам не скажу». Тухель – фанату о возможном переходе Роналду в «Челси».
Незнаю кто эту информацию закинул , но вроде сегодня сам Тен Хаг озвучил , то что Рон ему нужен в команде МЮ . И то что его отсутствие связано только с его семейными обстоятельствами. И ещё один очень весомый нюанс , в своё время сама Грановская вела переговоры с Роном о его возможном переходе в Челси. И они не сошлись в каких-то нюансах. Но факт то что если он не перешёл тогда в Челси, то сейчас с уходом из Челси главного гаранта в лице Абрамовича и лучшего менеджера Грановской на то время , сейчас можно сказать, что этот переход сродни какой-то фантазии. А ответ Тухеля, является обыкновенным стёбом . На данный момент времени, вопрос о переходе Рона из МЮ не рассматривается как главным тренером, так и руководством клуба. А остальные все вбросы , обыкновенная работа инсайдов . Если главный тренер говорит о том что он нашёл общий язык с Роном и то что он в нём нуждается, значит остальное всё можно считать около футбольным вбросом , не имеющим никакого отношения к реалиям . И такие истории ещё будут продолжаться. Есть официоз , и это главный ответ на все вопросы. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
zooveterinar
zooveterinar
11 июля в 20:51
Конец удачной карьере Тухеля будет!!!!
shlomo
shlomo
11 июля в 19:49
Тухелю от точно не нужен
sv_1969
sv_1969
11 июля в 19:45
Да он и не знает!
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