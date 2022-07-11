«Я вам не скажу». Тухель – фанату о возможном переходе Роналду в «Челси».

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11 июля 2022, 19:44

Главный тренер «Челси» не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «Манчестер Юнайтед» в стан «синих».

«Челси» сейчас находится на предсезонном сборе в Лос-Анджелесе. Тухель вышел к болельщикам и один из фанатов спросил его: «Томас, мы подпишем контракт с Криштиану Роналду?»

Тренер «Челси» улыбнулся и ответил: «Я вам не скажу».

Ранее появлялась информация, что Тухель выступил против трансфера Роналду в «Челси».