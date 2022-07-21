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Роналду может распрощаться с «Манчестер Юнайтед» этим летом. Разбираем инсайды об уходе игрока

21 июля 2022, 20:00
Роналду
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Тен Хаг хочет оставить португальца.

Сюжеты о новых клубах Криштиану Роналду традиционно пользуются спросом в медиа. Когда он только ушел из мадридского «Реала» в «Ювентус», туринцы заработали на футболках с его фамилией порядка 55 млн евро. На этот раз стали появляться слухи о приближающемся уходе португальца из «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ, «Бавария» и клуб из Саудовской Аравии

Летом параллельно стали развиваться два слуха относительно Криштиану – что он пропускает тренировки манкунианцев одну за другой и что агент игрока подыскивает своему клиенту новый клуб.

Промежуточный итог эпопеи с будущим португальца в начале июля подвел инсайдер Фабрицио Романо: Роналду любит команду и верит, что Эрик тен Хаг способен построить действительно сильный коллектив. Но проблема в трансферной политике клуба – форвард не верит, что «Юнайтед» будет на ведущих позициях без значительного усиления и считает, что клуб должен подписать до семи качественных игроков. Агент Криштиану ведет переговоры с рядом команд – в списке есть «Бавария», «Челси» и «Пари Сен-Жермен». На тот момент сообщалось, что ни один из них не готов дать конкретное предложение. Мюнхенцы не намерены удовлетворять большие запросы 37-летнего нападающего по зарплате и не уверены, что он может ставить интересы клуба выше собственных. В случае с «Челси» причина отказа в том, что трансферами позволили управлять главному тренеру лондонцев Томасу Тухелю – именно он решит, кто усилит синих этим летом.

На этом фоне 4 июля стало известно, что португальский форвард не принимает участия в предсезонном сборе команды «по семейным обстоятельствам». Не появился он в расположении МЮ и до сих пор.

Сложившуюся ситуацию объяснил полузащитник английского гранда Бруну Фернандеш:

Я не знаю, что Роналду сказал клубу и тренеру. Я не в курсе, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом. Исходя из всего, что нам известно, у него возникли какие-то семейные проблемы, и мы с уважением относимся к его личной жизни, не беспокоим его, вот и все. Когда он не появился на тренировках, я спросил лишь, все ли нормально в семье. Он объяснил мне, что происходит, и на этом все.

Сегодня же появилась информация, что Роналду готов пойти на 30-процентное понижение зарплаты в новом клубе, о чем командам-претендентам на игрока сообщил его агент Жорже Мендеш.

Новый тренер МЮ считает, что получится уладить ситуацию

Тен Хаг продолжает надеяться, что поработать с Криштиану все же получится:

У меня есть требования по прессингу, мы хотим играть определенным образом. Я думаю, что Роналду это по силам. Он в течение карьеры уже все доказал.

Желание голландского специалиста вполне объяснимо – португалец стал лучшим бомбардиром «Юнайтед» в минувшем сезоне Английской Премьер-Лиги с 18 мячами в 30 матчах. На позиции центрфорварда у манкцунианцев не так много игроков (Роналду и Марсьяль), поэтому делить между ними игровое время – не такая трудная задача.

При этом возвращением Криштиану, по данным СМИ, будут расстроены Марсьяль и Харри Магуайр. В случае с французом проблема в игровом времени, англичанин же раздражен, что португалец подрывает его статус лидера. Ситуация больше напоминает перетягивание каната – в этом случае важно, что решит тренер. Для тен Хага это будет первым серьезным испытанием в английском гранде – теперь надо уживаться с настоящими звездами.

Решить проблему Роналду можно заменами и сменой расстановки

Оптимальным вариантом выглядит сценарий матча «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» в 35-м туре Английской Премьер-лиги – Роналду начал тот матч с первых минут, а после выхода на поле Кавани стал смещаться для получения мяча налево в полуфланг. Если попробовать подобным образом делить время между Марсьялем и Криштиану, игровая практика будет у обоих. Но возраст Роналду не позволит выполнять привычный объем работы, роль центрфорварда остается для него предпочтительной.

В вариант с уходом из «Юнайтед» верится не очень сильно – последние инсайды показывают, что к кандидатуре звездного игрока на усиление теперь относятся с осторожностью. В результате может получиться так, что португалец вернется в расположение манкунианцев, так и не получив предложения от другого клуба. Но отношения с командой будут безвозвратно испорчены – получится ситуация, перекликающаяся с кейсом Погба, когда атмосфера в «Юнайтед» была ужасна.

Экс-футболист МЮ Гари Невилл поставил под вопрос само возвращение Криштиану в команду:

Я думаю, что приход Роналду сразу же стал проблемой для Кавани. Эдинсон ужасно хотел возглавить атаку, но когда клуб подписал Роналду, Кавани был раздавлен. Естественно, возвращение Криштиану негативно повлияло на Магуайра, ему стало тяжелее нести статус капитана, даже если Роналду ничего не предпринимал. Само его присутствие на поле означает, что все смотрят на Криштиану, а Харри тем временем пытается убедить всех в том, что он заслуживает быть капитаном МЮ.

По сути, возвращение Роналду в МЮ с самого начала посеяло раздор – в команде нет 100-процентного лидера, с чьим статусом были бы согласны все, теперь коллектив вновь утопает в конфликте. Последние же действия лишь усиливают эффект пропасти – единым клуб так и не станет. В таких реалиях манкунианцев ждет очередной трудный сезон-перестройка.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:44
Хайнкис великий тренер,без сомнений-он и с Реалом ЛЧ брал!
DXTK
DXTK ответ Betman (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
А куда Олег Лыткин и Стас Горин исчезли с сайта?......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
Всё зависит от харизмы тренера, убедительности его доводов перед руководством. А для этого надо иметь вес и былые заслуги перед клубом.
Деду (Хайнкесу) когда он взял полуразрушенную Баварию посреди сезона (в 2017-м) и вывел её в чемпионы Бундеса, никто не смел перечить..., а кто в руководстве слишком часто разевал рот по поводу ретро-методов работы с игроками, тот получал по шапке от Кайзера Франца...
После героического матча в ЛЧ с Реалом, где только ошибка Ульрайха помешала деду дожать Мадрид, руководство предложило Хайнкесу полный - неограниченный карт-бланш, включая реорганизацию системы подготовки футболистов и трансферных целей, лишь бы только Юпп остался и дальше рулить, но...

Имхо. Ни до, ни после Хайнкеса, я такую убийственную Баварию не видел.
eleven LC
eleven LC ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:16
Тренер в Баварии мало что решает по трансферам,там есть Оливер Кан и Салихамиджич-не говоря уже о руководстве!
Бавария никогда не покупала возрастных нападающих но было бы очень интересно посмотреть на Криштьяну в Баварии!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
В Баварии тренер глупый. Рулил бы там сейчас маэстро Хайнкес или Хитцфельд , то Рон там точно уже был бы.
Betman
Betman
вчера в 11:42
Жаль конечно, что больше нет на сайте Олега Лыткина и Стаса Горина. Уж они бы наверняка нашли что написать...
Betman
Betman
вчера в 11:27
Одно и тоже по десятому кругу пережёвываете.
А вот статью про Георгия Ярцева так и не удосужились написать. Позор в общем, Соккер, тебе!!
shur
shur
вчера в 08:54
...похоже вот так заканчивается карьера двух великих ! Один беззаботно бродит
по бескрайным полям Франции, другой мечется , как тигр в клетке, в старушке Англии, сэ ля ви ...!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 07:29
Лучший вариант сейчас для Роналду это Бавария-и титулы будут и за Лигу Чемпионов можно побороться
Но нужен ли он в Мюнхене,это уже другой вопрос!
112910415
112910415
вчера в 07:20
нет хороших вариантов
volga.kot
volga.kot
вчера в 03:40
Роналду - вечный игрок
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 03:39
Слуцкий в рубин его привлечёт)))
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 02:04
Не знаю.
Шёл бы в Спортинг а потом в Майами
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июля в 23:06
На мой взгляд, португалец стал слишком капризным. Футболист выдающийся, но последние сезоны, когда он бегал из команды в команду, высказывая претензии ко всем, кто попадался ему на пути, только добавили негатива в адрес этой персоны. Во всяком случае, лично у меня.
DXTK
DXTK
21 июля в 21:05
Если смотреть со стороны статистики Роналду хорош 18 голов в АПЛ, если смотреть со стороны командных успехов то все печально 6 место в таблице.

Рон попав в Мю не понял одного, что это уже не тот клуб в котором он играл, нету тут фергюсона, он решил на старых заслугах и на старых правах заехать в команду, он лидер и это не обсуждается, ладно бы португаз отсутствовал бы 2-3 года, а он больше 10 лет приперся почти на все готовое. футболисты без него заняли 2 место попали в ЛЧ, как то справлялись.

Роналду у Кавани не только отнял шанс стать основным напом, но еще отжал и 7 номер, тоже самое Криш хотел проделать с Магвайером отнять капитанскую повязку, но скорей Сульшер не дал это сделать, за что и поплатился, уволили его.

Ведь если бы Рон на правах авторитетного игрока, пришел бы к руководству МЮ и встал бы в защиту тренера, норвежец бы спокойно до конца сезона по тренировал и ушел бы. Но Рон скорей всего то приходил и говорил, что не понимает методики Сульшера, ставя под сомнение его профессионализм и авторитетство как главного. И после Сульшера, это на себе испытал и Рангник. Который по началу вроде выдал неплохой старт, а после момента когда то ли заменил портка, во время матча, толи оставил его на скамейке запасных на страте матча, и он потерял авторитет.


И почему на него все взъелись в итоге, видели что он перетягивал одеяло, ссорился со всеми даже Де Хея получил выговор, не просто во время интервью, а во время матча ЛЧ. Когда Криш подошел и начал говорить, мол что на меня не посуешь. Игрокам надоело это терпеть, не хотели с ним играть и сливали остаток сезона чтобы Рон ушел если клуб провалится в ЛЕ, ведь даже в последнем туре проиграли Кристал пэлас в надежде что ВХ обыграет Брайтон и скинет их в ЛК. Для меня было все предельно понятно, как футболисты от него избавлялись. И если порток уйдет, так как он хочет играть в ЛЧ,, это лишь подтвердит мои догатки провала МЮ в конце сезона.

PS Даже Невилл который с ним играл в одной команде, назвал ошибкой.......возвращение Роналду. это о многом говорит.
Elliada
Elliada
21 июля в 21:02
Балласт, кроме косметологов, никому не нужен.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
21 июля в 20:19, ред.
Если снизит требования по зарплате, то Роналду найдёт клуб. Наверное это главная причина. Потому что сейчас есть и другие игроки, при этом они будут платить им гораздо меньше. Мендеш может найти клуб своему клиенту если убедит Роналду, при этом сам Мендеш тоже должен умерить аппетиты.
Либо оставаться в МЮ, возможно Тен Хаг укротит характер Роналду, постепенно адаптируя его на роль запасного и выполнять работу в прессинге и тогда шансы на переход увеличатся или вполне возможно Роналду в такой ситуации останется в МЮ с перспективой отыграть еще несколько сезонов. Кавани тоже не молод, однако разговоров об уходе нет и его считают все еще полезным именно по этой причине (может играть запасного, вполне умеренная зарплата, забивает важные голы).
При переходе Роналду могут возникнуть несколько вопросов, а если останется в МЮ может улучшить отношение многих к нему, в том числе болельщиков МЮ. Если не захочет играть в ЛЕ, значит много гонора и этот гонор выше чувств, настроений болельщиков МЮ.
Неэгоист
Неэгоист
21 июля в 20:05
Авторы про ботокс забыли.. Это теперь для него важнее, чем ЛЧ... Тьфу, ты...
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