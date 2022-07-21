Роналду может распрощаться с «Манчестер Юнайтед» этим летом. Разбираем инсайды об уходе игрока

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21 июля 2022, 20:00

Тен Хаг хочет оставить португальца.

Сюжеты о новых клубах Криштиану Роналду традиционно пользуются спросом в медиа. Когда он только ушел из мадридского «Реала» в «Ювентус», туринцы заработали на футболках с его фамилией порядка 55 млн евро. На этот раз стали появляться слухи о приближающемся уходе португальца из «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ , «Бавария» и клуб из Саудовской Аравии

Летом параллельно стали развиваться два слуха относительно Криштиану – что он пропускает тренировки манкунианцев одну за другой и что агент игрока подыскивает своему клиенту новый клуб.

Промежуточный итог эпопеи с будущим португальца в начале июля подвел инсайдер Фабрицио Романо: Роналду любит команду и верит, что Эрик тен Хаг способен построить действительно сильный коллектив. Но проблема в трансферной политике клуба – форвард не верит, что «Юнайтед» будет на ведущих позициях без значительного усиления и считает, что клуб должен подписать до семи качественных игроков. Агент Криштиану ведет переговоры с рядом команд – в списке есть «Бавария», «Челси» и «Пари Сен-Жермен». На тот момент сообщалось, что ни один из них не готов дать конкретное предложение. Мюнхенцы не намерены удовлетворять большие запросы 37-летнего нападающего по зарплате и не уверены, что он может ставить интересы клуба выше собственных. В случае с «Челси» причина отказа в том, что трансферами позволили управлять главному тренеру лондонцев Томасу Тухелю – именно он решит, кто усилит синих этим летом.

На этом фоне 4 июля стало известно, что португальский форвард не принимает участия в предсезонном сборе команды «по семейным обстоятельствам». Не появился он в расположении МЮ и до сих пор.

Сложившуюся ситуацию объяснил полузащитник английского гранда Бруну Фернандеш:

Я не знаю, что Роналду сказал клубу и тренеру. Я не в курсе, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом. Исходя из всего, что нам известно, у него возникли какие-то семейные проблемы, и мы с уважением относимся к его личной жизни, не беспокоим его, вот и все. Когда он не появился на тренировках, я спросил лишь, все ли нормально в семье. Он объяснил мне, что происходит, и на этом все.

Сегодня же появилась информация, что Роналду готов пойти на 30-процентное понижение зарплаты в новом клубе, о чем командам-претендентам на игрока сообщил его агент Жорже Мендеш.

Новый тренер МЮ считает, что получится уладить ситуацию

Тен Хаг продолжает надеяться, что поработать с Криштиану все же получится:

У меня есть требования по прессингу, мы хотим играть определенным образом. Я думаю, что Роналду это по силам. Он в течение карьеры уже все доказал.

Желание голландского специалиста вполне объяснимо – португалец стал лучшим бомбардиром «Юнайтед» в минувшем сезоне Английской Премьер-Лиги с 18 мячами в 30 матчах. На позиции центрфорварда у манкцунианцев не так много игроков (Роналду и Марсьяль), поэтому делить между ними игровое время – не такая трудная задача.

При этом возвращением Криштиану, по данным СМИ , будут расстроены Марсьяль и Харри Магуайр. В случае с французом проблема в игровом времени, англичанин же раздражен, что португалец подрывает его статус лидера. Ситуация больше напоминает перетягивание каната – в этом случае важно, что решит тренер. Для тен Хага это будет первым серьезным испытанием в английском гранде – теперь надо уживаться с настоящими звездами.

Решить проблему Роналду можно заменами и сменой расстановки

Оптимальным вариантом выглядит сценарий матча «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» в 35-м туре Английской Премьер-лиги – Роналду начал тот матч с первых минут, а после выхода на поле Кавани стал смещаться для получения мяча налево в полуфланг. Если попробовать подобным образом делить время между Марсьялем и Криштиану, игровая практика будет у обоих. Но возраст Роналду не позволит выполнять привычный объем работы, роль центрфорварда остается для него предпочтительной.

В вариант с уходом из «Юнайтед» верится не очень сильно – последние инсайды показывают, что к кандидатуре звездного игрока на усиление теперь относятся с осторожностью. В результате может получиться так, что португалец вернется в расположение манкунианцев, так и не получив предложения от другого клуба. Но отношения с командой будут безвозвратно испорчены – получится ситуация, перекликающаяся с кейсом Погба, когда атмосфера в «Юнайтед» была ужасна.

Экс-футболист МЮ Гари Невилл поставил под вопрос само возвращение Криштиану в команду:

Я думаю, что приход Роналду сразу же стал проблемой для Кавани. Эдинсон ужасно хотел возглавить атаку, но когда клуб подписал Роналду, Кавани был раздавлен. Естественно, возвращение Криштиану негативно повлияло на Магуайра, ему стало тяжелее нести статус капитана, даже если Роналду ничего не предпринимал. Само его присутствие на поле означает, что все смотрят на Криштиану, а Харри тем временем пытается убедить всех в том, что он заслуживает быть капитаном МЮ .