Тихонов: «„Спартак“ выиграл 4:1, но играл против молодежного состава»

прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ .

Я перед матчем сказал, что счет будет или 3:0, или 3:1 в пользу «Спартака». Немножко не угадал, но понимал, что уровень мастерства у игроков «Спартака» выше. «Краснодар» может брать только организацией. Недоволен началом игры, потому что не понимал, что происходит. Молодежь «Краснодара» управляла игрой минут 15-20. Команда играла на домашнем стадионе и выглядела довольно неплохо в начале матча.

Кто выделялся, кроме Зобнина? Соболев неплохо выглядел, хотя и мог получить вторую желтую карточку. Я бы не сказал, что Зобнин себя хорошо проявил, несмотря на то что с его помощью забили два гола. «Спартак» заслуженно победил.

Красная карточка «Краснодара» очень сильно повлияла на результат и на игру. Еще неизвестно, как бы сложилась игра, если бы ее не было. «Спартак» выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться. «Красно-белые» играли против молодежного состава, плюс еще и в большинстве.