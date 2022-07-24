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Тихонов: «„Спартак“ выиграл 4:1, но играл против молодежного состава»

сегодня, 01:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Андрей Тихонов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ.

Я перед матчем сказал, что счет будет или 3:0, или 3:1 в пользу «Спартака». Немножко не угадал, но понимал, что уровень мастерства у игроков «Спартака» выше. «Краснодар» может брать только организацией. Недоволен началом игры, потому что не понимал, что происходит. Молодежь «Краснодара» управляла игрой минут 15-20. Команда играла на домашнем стадионе и выглядела довольно неплохо в начале матча.

Кто выделялся, кроме Зобнина? Соболев неплохо выглядел, хотя и мог получить вторую желтую карточку. Я бы не сказал, что Зобнин себя хорошо проявил, несмотря на то что с его помощью забили два гола. «Спартак» заслуженно победил.

Красная карточка «Краснодара» очень сильно повлияла на результат и на игру. Еще неизвестно, как бы сложилась игра, если бы ее не было. «Спартак» выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться. «Красно-белые» играли против молодежного состава, плюс еще и в большинстве.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
Может быть и правильно.
протон
протон
сегодня в 02:08
Сафонов, шапи, рамирез, кордоба, ахметов, кайо, петров+талантливая молодёжь (одна из лучших если не лучшая академия страны) у команды была целая предсезонная пауза. А в прошлом сезоне этот молодёжный состав обыграл спартак.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:40
Андрей правильно говорит, "Краснодар" на вылет смотрит с такой игрой, ведь и в первом туре его дома переиграл новичок, по факту, там только очко спасли. Поэтому эйфории от такой победы точно не должно быть.
Гость
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