Мостовой: «Для меня Абаскаль – никто. И останется никем»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Краснодаром» (4:1) в рамках второго тура РПЛ .

Победа «Спартака» – ожидаемый результат. Разве что удивил счёт, потому что я прогнозировал победу со счётом 2:1. После поражения «Спартака» в Суперкубке России от «Зенита» я сказал, что с таким составом команда должна быть в тройке. Я большой разницы в уровне составов с Питером не вижу, но вижу разницу в классе, в мастерстве, в опыте и в тренере. То, что я сегодня увидел: первые 15 минут за «Краснодаром», все бегут, потом «Спартак» понял, кто здесь хозяин – и сделал результат.

Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»? По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть всё нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто. И останется никем.

Если Абаскаль выиграет чемпионство со «Спартаком» по итогам сезона? Ну, будет здорово, порадуемся за «Спартак». Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет.