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Мостовой: «Для меня Абаскаль – никто. И останется никем»

сегодня, 00:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Краснодаром» (4:1) в рамках второго тура РПЛ.

Победа «Спартака» – ожидаемый результат. Разве что удивил счёт, потому что я прогнозировал победу со счётом 2:1. После поражения «Спартака» в Суперкубке России от «Зенита» я сказал, что с таким составом команда должна быть в тройке. Я большой разницы в уровне составов с Питером не вижу, но вижу разницу в классе, в мастерстве, в опыте и в тренере. То, что я сегодня увидел: первые 15 минут за «Краснодаром», все бегут, потом «Спартак» понял, кто здесь хозяин – и сделал результат.

Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»? По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть всё нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто. И останется никем.

Если Абаскаль выиграет чемпионство со «Спартаком» по итогам сезона? Ну, будет здорово, порадуемся за «Спартак». Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет.

Абаскаль посвятил победу в матче с «Краснодаром» Луке Каттани, фанатам и своей супруге.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Как всегда - все плохие.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:50
Иногда лучше молчать чем говорить, это как раз тот случай.
Djorax
Djorax
сегодня в 01:40, ред.
Абаскаль: Для меня Мостовой никто! И останется никем)))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 01:22, ред.
Саша! По поводу "никто" , уверен это взаимно. Все остальные высказывания, это трудносопоставимые сложносочиненные изречения.
Тебе не быть тренером Спартака!
Capral
Capral
сегодня в 01:00
Наплёл, наплёл. А что наплёл, и сам не понял....
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 00:52
Даже лень писать... Дурак одно слово...
Гость
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