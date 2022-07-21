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Задержан мужчина, который с беспилотника снимал тренировку «Зенита»

21 июля 2022, 18:24

В Петербурге росгвардейцы задержали гражданина, который с помощью БПЛА пытался снять на видео тренировку «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

20 июля 2022 года в 12:10 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга задержали гражданина, который с помощью беспилотного летательного аппарата снимал тренировку команды петербургского футбольного клуба.

Гражданин, находясь в Удельном парке, запустил квадрокоптер неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова и без согласования начал снимать проходившую в этот момент на территории спортивной базы тренировку команды.

Заметив беспилотный летательный аппарат, персонал центра сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению работников центра, управлял данным квадрокоптером, при этом фотографировал и осуществлял видеосъемку тренировочного процесса футболистов.

Задержанного мужчину, ранее не привлекавшегося ни к уголовной, ни к административной ответственности, доставили в 35 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Позже стало известно, что мужчина снимал на видео тренировку «Зенита».

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Зенит
Источник: uvo.spb.ru
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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ZIBO rock (раскрыть)
22 июля в 04:23
Хотя бы погуглил бы сначала, может быть знал что квадрокоптер это и есть один из видов беспилотников
Tostao
Tostao
22 июля в 01:13
Семак срочно затребовал у Миллера С-400, иначе в будущем за результат он не ручается.
Tostao
Tostao
22 июля в 01:08
С кем там "Зенит" играет следующий матч? С "Крыльями Советов"? Напрасно снимали, никаких заготовок Семак не готовит, вся надега на бразильцев.
"Беспилотный летательный аппарат с Крыльями Советов".))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
21 июля в 23:26
Что он там мог снять ? , хаотичное хождение по полю? Или кто серьезно думает что там что то осмысленное есть на тренеровках зенита
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 22:35
Абаскаль снимает напряжение с игроков атаки в данный момент, врядли ему есть дело до семи негритят
Сп62
Сп62
21 июля в 22:22
Товарищ хотел повысить свою любительскую тренерскую футбольную квалификацию, но не учёл бдительность Газпрома.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
21 июля в 21:43, ред.
С помощью БЛА можно только БЛА-БЛА-БЛА!
Только uvo.spb.ru могли додуматься назвать квадрокоптер "беспилотником"!)) Байрактар?! Гремлин? Скай Сабер? Что там у них над Питером привиделось?!) А может это просто баклан пролетал?!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
21 июля в 21:36
Я думаю зря они это написали. поводов нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
21 июля в 21:35
Я э\то не поддерживаю и не одобряю. Никаких поводов для такого тролиинга в данном случае нет.
ZIBO rock
ZIBO rock
21 июля в 21:34, ред.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:56
А если не секрет, то кто конкретно вспомнил о Спартаке?
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Да не секрет! Внизу страницы глянь!
"Сто пудов спартач, федун заслал. "
"Никак шпион СпаМа )))))). "
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 21:32, ред.
Да отпустят его...
Тем более Абаскаль гражданин Испании...
В посольство позвонят...и отпустят...
sir_Alex
sir_Alex
21 июля в 21:23
Точно, Дзюба спалился))) для своей коллекции home video снимал.
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 21:06
Дед Цска и Цска первый выступили в своем репертуаре.Они и слов то других не знают,везде Федун мерещится
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 21:06, ред.
1. ЦСКА ПЕРВЫЙ 34 / 358 сегодня в 18:41
Сто пудов спартач, федун заслал.
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2. Дед за ЦСКА 36 / 358сегодня в 18:26
Никак шпион СпаМа )))))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 20:56
ZIBO rockZIBO rock 21 / 358сегодня в 19:30
Кто о чем, а кони опять о Спартаке!)))

А если не секрет, то кто конкретно вспомнил о Спартаке?
Futurista
Futurista
21 июля в 20:42, ред.
Говорят бразильцы филонят на тренировках...контроль осуществлял бухгалтер Зенита......
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 июля в 20:42
Ничья с Химками, теперь беспилотные перед матчем с Крыльями.это заговор ни видать Зениту золотых медалей как своих ушей
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
21 июля в 20:32
Абаскаль подглядывает и учится как тренировки проводить?
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
21 июля в 20:16
Дело не в том, что снимали тренировку, просто с помощью БЛА можно организовать теракт, а у нас идет СВО, поэтому в данном случае охрана повела себя в соответствии с инструкцией. Вот и все, просто хорошо выполнили свою работу.
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 20:00
Ничего не нарушал, значит можно.
pomor45
pomor45
21 июля в 19:57
Глупость. Никаких секретов нет и быть не может. Соперники постоянно твердят, что они детально разбирают на занятиях игру Зенита. Тоже удивительно на фоне критики Семака, что он уже много лет ничего не меняет в игре команды, которая де, если чем и примечательна, так это своей примитивностью. Серёжа-манекен, мол, в принципе не способен ничего менять и привнести нового, а все победы достигаются исключительно мастерством игроков, прежде всего купленных за бугром. Поэтому Зениту и тренер-то, собственно, не нужен. Что же тогда детально разбирать? Что ещё за столько лет не разобрали? Что подсматривать на тренировках? Что вокруг подозрительного занятия глупого мужика дискуссию устраивать с не менее глупыми догадками и версиями. Или всё же есть, что подсмотреть и Серёжа не такой уж и манекен?
Остапчук 67
Остапчук 67
21 июля в 19:46
У них есть секреты?
memphis
memphis
21 июля в 19:44
Это Дзюба так скучает
STVA 1
STVA 1
21 июля в 19:40
челу делать не хрен
ZIBO rock
ZIBO rock
21 июля в 19:30
Кто о чем, а кони опять о Спартаке!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 19:22
Странно. Ведь ни Азмуна, ни Дзюбы в Зените уже нет, какие секреты могут быть у голубых?
Rattlehead
Rattlehead
21 июля в 19:17
Снимай он тренировку любого другого клуба, никто бы и носом не повёл. Очередное подтверждение могущества админресурса "приближенных к Императору". Не будь моратория, чувака бы могли и к стенке запросто поставить, вменив шпионаж и измену родине.
112910415
112910415
21 июля в 19:00
при задержанном найдены документы на фамилию Зидан ...
hjlzuf
hjlzuf
21 июля в 18:52
Подглядывать нельзя. Да и не этично.))
Gahi
Gahi
21 июля в 18:42
Неужели перед игрой с "Зенитом" в клубе "Крылья Советов" решили с помощью беспилотника добыть для основного состава команды Крыльев ценную информацию от Семака. Который в преддверии этого матча получил приз от Авиакомпании "Россия" по случаю его 100 побед с командой "Зенит".
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