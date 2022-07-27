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Роналду занял выжидательную позицию в переговорах с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 22:32

Ситуация вокруг нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остаётся без изменений.

По данным источника, португалец всё ещё хочет уйти из манчестерского клуба. «Красные дьяволы» настаивают на том, что Роналду не продаётся. Жорже Мендеш, который является агентом Криштиану, пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Роналду занял выжидательную стратегию в переговорах с «Манчестер Юнайтед», как он делал это в прошлом году в «Ювентусе», покинув туринский клуб в конце трансферного окна.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 23:11
Я бы на месте боссов МЮ просто выставил бы портка из клуба с вешами и пускай катится на все 4 стороны в поисках ЛЧ. Нужно себя уважать, а не позволять всяким футболистам ставить свое Я выше чем клуб.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:10
Руководство МЮ ближе к закрытию окна: "а всё уже, Уася!". Как Перес Серёже Рамосу)
3ty8j5kwht4k
3ty8j5kwht4k
сегодня в 23:05
Это мы будем слышать целый месяц
Василий 50
Василий 50
сегодня в 23:04
Да и черт с ним
зигзаг
зигзаг
сегодня в 23:01
Рону идёт поза раком
Elliada
Elliada
сегодня в 23:01
Какая "выжидательная позиция"? Это простой обыкновенный шантаж. Он уже бойкотировал предсезонку, теперь бойкотриует тренировку. А ведь через 10 дней начинается АПЛ

Кто там говорил, что он профи?
drug01
drug01
сегодня в 22:59
Долго ли будет ждать
Ice van Reed
Ice van Reed ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 22:54
Решил в одну воду дважды войти, хотел переходом в Атлетико Реал напрячь, но не получилось не фартонуло, как с МЮ, в том году решил карту розыграть, остался, при пиковых интересах!!!!
Tostao
Tostao
сегодня в 22:53
Роналду занял выжиМательную позицию...
SonicStar
SonicStar
сегодня в 22:44
До какой же степени Роналду отвратителен. В последний день ТО свалил из Юве и те тупо не успели купить ему замену, сейчас собирается сделать то же самое. Сколько МЮ ещё планирует терпеть унижения от этого нарцисса?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:38
Посмотрим что же выждет
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