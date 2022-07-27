Роналду занял выжидательную позицию в переговорах с «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 22:32

Ситуация вокруг нападающего «Манчестер Юнайтед» остаётся без изменений.

По данным источника, португалец всё ещё хочет уйти из манчестерского клуба. «Красные дьяволы» настаивают на том, что Роналду не продаётся. Жорже Мендеш, который является агентом Криштиану, пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Роналду занял выжидательную стратегию в переговорах с «Манчестер Юнайтед», как он делал это в прошлом году в «Ювентусе», покинув туринский клуб в конце трансферного окна.