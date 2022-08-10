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Руни: «Холанд — причина, по которой „Ман Сити“ снова выиграет АПЛ»

сегодня, 08:45

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «Манчестер Сити» снова выиграет АПЛ благодаря трансферу Эрлинга Холанда.

Я видел нападающего, который будет доминировать в АПЛ и приведет «Манчестер Сити» ко многим титулам. Он — одна из главных причин, по которой я вижу, что «Сити» защитит титул. «Ливерпуль» — потрясающая команда, она может обыграть любого, но я думаю, что в нападении «Сити» играет лучше и является лучшей командой.

Холанд отлично подходит для Премьер-Лиги, и когда вы пытаетесь сравнить его с прошлыми нападающими в лиге, вы можете найти немного сходства с Ширером, Ибрагимовичем, Дрогба, но на самом деле не было никого похожего на него. Я уверен, что он забьет много голов в Англии. И, на мой взгляд, это будет иметь значение в гонке за титул.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 09:52
Вообще не так. Не знаю кто, но не МС в этом сезоне будет первым, кто-то из Ливера, или Тотема, других претендентов нету. А если серьезно то Ливерпуль.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:44, ред.
Главное без травм. Вообще-то ЛЧ надо брать им. АПЛ это рутинно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:25
Все возможно,но играть еще долго,что будет дальше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:16
Ливерпуль уже обгоняют...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 09:12
Руни поторопился делать прогнозы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:04
Если травм не будет
9yhdkg2c3ked
9yhdkg2c3ked
сегодня в 08:57
Это далеко не факт
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