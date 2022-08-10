Руни: «Холанд — причина, по которой „Ман Сити“ снова выиграет АПЛ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что «Манчестер Сити» снова выиграет АПЛ благодаря трансферу .

Я видел нападающего, который будет доминировать в АПЛ и приведет «Манчестер Сити» ко многим титулам. Он — одна из главных причин, по которой я вижу, что «Сити» защитит титул. «Ливерпуль» — потрясающая команда, она может обыграть любого, но я думаю, что в нападении «Сити» играет лучше и является лучшей командой.

Холанд отлично подходит для Премьер-Лиги, и когда вы пытаетесь сравнить его с прошлыми нападающими в лиге, вы можете найти немного сходства с Ширером, Ибрагимовичем, Дрогба, но на самом деле не было никого похожего на него. Я уверен, что он забьет много голов в Англии. И, на мой взгляд, это будет иметь значение в гонке за титул.