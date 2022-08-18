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Наиль Измайлов может вернуться в «Спартак»

сегодня, 10:29

Исполнительный директор Первой Лиги Наиль Измайлов может занять пост генерального директора «Спартака». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора клуба вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов для «Лукойла» является Наиль Измайлов, который сейчас является и. о. руководителя ФНЛ.

С Измайловым уже прошла встреча, на которой ему предложили должность гендиректора клуба. Сам же Измайлов сомневается, что это ему нужно.

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makkie
makkie
сегодня в 11:00
Измайлова не подпускать на пушечный выстрел к Спартаку.
Наворотил в своё время дел, подсидел Карреру, купил Рошу - достаточно косяков, чтобы не возвращаться.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:46
Не знаю такого
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:30
Ну вы чё! На кой это((
Гость
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