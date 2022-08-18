Наиль Измайлов может вернуться в «Спартак»

Исполнительный директор Первой Лиги Наиль Измайлов может занять пост генерального директора «Спартака». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора клуба вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов для «Лукойла» является Наиль Измайлов, который сейчас является и. о. руководителя ФНЛ .

С Измайловым уже прошла встреча, на которой ему предложили должность гендиректора клуба. Сам же Измайлов сомневается, что это ему нужно.