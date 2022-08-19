Риск Лапорты и некрасивое поведение. «Барселона» пытается выжить

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сегодня, 10:21

Не всем это нравится, но логика в таком поведении есть.

Привлекающая внимание

«Барселона» в современных своих реалиях привлекает массу внимания. Причем по разным причинам. Кому-то интересна ее спортивная составляющая, кому-то – финансовая, кому-то – маркетинговая, а кому-то даже этическая. Крупные контракты, огромные долги, экстравагантные способы решения проблем – современная «Барселона» это уже не машина по завоевыванию трофеев стабильной ровной игрой, но отличный генератор поводов для обсуждений.

Франк Кесси, Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски, Рафинья, Жюль Кунде прибыли в «Барселону» почти за 200 миллионов фунтов стерлингов, тогда как долг клуба превышает один миллиард фунтов. Чтобы ослабить финансовое давление в краткосрочной перспективе и позволить себе регистрировать новые контракты, «Барселона» пошла на принципиальный шаг. Она продала часть будущих телевизионных прав и своего медиа-подразделения Barca Studios.

Однако действия президента «Барселоны» Жоана Лапорты вызывают неоднозначную реакцию. Каталонцы оказались в глубокой яме и пытаются выбраться из нее. Все ли они делают правильно? Вряд ли. Делают ли они то, что должны сделать? Скорее всего, да.

«Все или ничего» для Лапорты

Мы здесь рассуждаем не только с собственной колокольни, но и опираемся на мнение известного колумниста Гильема Балаге, который специализируется на Ла Лиге. По его мнению, Лапорта повторяет схему, которая принесла клубу колоссальный успех во время его первого правления. Эту схему можно назвать условно вариантом «все или ничего». Тогда, кстати, он тоже обвинял предыдущее руководство в плачевном положении клуба, которое ему досталось по наследству.

Теперь, если не считать финансовый хаос, вызванный пандемией коронавируса, Лапорта нашел в непосредственном предшественнике Хосепе Марии Бартомеу идеального «злодея». Хотя стоит отметить, что именно Бартомеу в свое время отделил некоторые подразделения «Барселоны», которые сейчас продаются почти на 760 миллионов фунтов, чтобы обеспечить клубу возможность подписывать новичков.

Очевидно, что при бывшем президенте принимались катастрофические решения в спортивной части. Сюда можно отнести дорогостоящее продление контрактов с рядом игроков, что на годы вперед погрузило «Барселону» в финансовую нестабильность. Но не все только было плохим. В «Барселоне», по сути, шла постоянная внутренняя борьба за власть между двумя принципиально разными сторонами. Одна представлена Бартомеу и Сандро Роселем – это своеобразный каталонский истеблишмент, а другая – Лапортой. Такое положение вещей часто вынуждает президента клуба прибегать к краткосрочным мерам, чтобы угодить сейчас болельщикам и СМИ , но мешает смотреть далеко вперед на общую картину.

«Барселона» могла себе позволить брать кредиты и продавать подразделения клуба, чтобы подписывать игроков. Но проблема заключалась в регистрации, в их зарплатах, поскольку давили правила финансового фэйр-плей в Ла Лиге. Сейчас же клубу удалось стабилизировать ситуацию, избавиться от дисбаланса.

Лапорта решил потратить большую часть денег, доступных сейчас, на создание сильной команды, полагая, что успех на поле принесет деньги и партнеров, которые помогут покрыть расходы на зарплату и будущие трансферы. Что в конечном итоге приведет «Барселону» к успеху. В клубе посчитали, что успех на поле составляет 30-40 процентов стоимости бренда. Также посчитано, что бренд «Барселоны» настолько силен, что способен прожить без потери в признании даже год или два без больших успехов в игре, пока звездные игроки продолжают выступать за команду.

Опасения за будущее

Однако не все видят план таким, каким хочет его представить Лапорта. В 2003 году, когда Лапорта впервые возник в клубе, доход «Барселоны» составлял 170 миллионов евро, что было средним показателем по сравнению с другими европейскими клубами. Был огромный потенциал для улучшения грамотными менеджерскими решениями.

Но теперь «Барселона» находится где-то около вершины пищевой цепи с точки зрения доходов. Бренд максимально раскручен. Если вы снова начнете выигрывать крупные трофеи, это не приведет к значительному росту в краткосрочной перспективе. Поскольку клуб уже максимизировал почти все традиционные способы заработка – с ТВ-прав, мерчандайзинга, билетов.

Возможно, единственный реальный способ обеспечить рост в какой-то перспективе – это медийная и цифровая деятельность клуба. Но Лапорта как раз продал сейчас почти половину этого бизнеса «Барселоны». Президент может загнать клуб, достигший потолка реализации потенциала, в ситуацию, когда ему снова и снова придется продавать части своей империи. И это – риск.

Насколько «Барселона» может успехами на поле обеспечить снижение этого риска? Левандовски – не Роналдиньо, иконой не станет. Педри кто-то сравнивает с Иньестой, но нет новых Хави, Бускется, Пуйоля и так далее. У команды есть хорошее качество, и она выиграет большинство матчей, но для стабильных побед в решающих топовых поединках нужно нечто большее. А без этого ставка Лапорты приведет «Барселону» только к еще большим потерям в отдаленном будущем. Президент не стал идти по пути снижения затрат и рисков, опоры только на молодежь и недорогих игроков. Он выбрал иной путь.

Что произойдет, если все же успеха на поле не будет? Инвестиционный банк Goldman Sachs предоставляет «Барселоне» в общей сложности 2 миллиарда евро различных кредитов. И он сможет взять на себя управление клубом в случае необходимости. Если все провалится, то клуб окажется в частных «чужих» руках. И уже можно сказать, что «Барселона» не принадлежит по-настоящему себе.

Негатив вокруг «Барселоны»

Балаге в своих рассуждениях отмечает, что в Англии особенно много негатива в рассуждениях о «Барселоне». Тут можно найти несколько причин. Долгое время каталонцы позиционировали себя как необычный клуб, который выше остальных, в том числе по своим принципам. А потом начали себя вести не очень красиво, как этим летом, например, с Френки де Йонгом или Мартином Брэйтуэйтом. Ответная реакция неизбежна. Клуб пытается, по сути, выдавить игроков, делая их виноватыми в собственных же ошибках.

Кроме того, речь идет о крупном клубе, который стремится выжить в мире после пандемии, где структура футбольной экономики сильно изменилась. Многие конкуренты в мире поддерживаются целыми государствами и финансируются ими, а клубы в Англии создали общую мощную финансовую инфраструктуру.

Испанские топовые клубы тут вроде бы в положении «каждый сам за себя». И они вынуждены искать свои пути решения, сохраняя свою топовость. «Барселона» долгие годы вызывала зависть, поэтому сейчас это чувство может выливаться в злорадство. А кто-то огорчен, что старая романтическая версия «Барселоны» безвозвратно утеряна, и она превращается просто в еще один топовый европейский клуб.