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Билялетдинов: «Переходить в „Челси“ обязательно стоит»

сегодня, 14:33

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Переходить в «Челси» обязательно стоит, но сначала нужно, как в истории с Зинченко, уйти в аренду. Пока по физическим и определённым позициям там играть не будет.

Мнение, что не стоит переходить, так как будет сидеть на лавке — ошибочное? Если он перейдёт и будет сидеть на лавке, то это правильное мнение. Если же подпишет контракт и уйдёт в аренду в другой клуб, то это будет верное решение. Считаю, что он должен идти по пути Зинченко — это мой совет.

Если Захарян наберёт физику и с языком проблем не будет, то всё будет нормально. Лондон — это не Ливерпуль, другой совершенно город. С бытом там проблем не будет. Физически нужно подтянуться, потому что скорости и атлетизма там больше, чем в нашем чемпионате.

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Все комментарии
tfvtyw3x4a9k
tfvtyw3x4a9k
сегодня в 15:02
И думать не надо!
mmuza6gz34wm
mmuza6gz34wm
сегодня в 14:47
да сколько можно, советы уже закончились, он сам знает что ему делать...
Гость
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