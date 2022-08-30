Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

30 августа 2022, 01:07

В топ-5 лигах Европы и России завершились матчи очередных туров.

В РПЛ начинает определяться группа команд, которая поборется за чемпионство по итогам текущего сезона. Лидирует «Зенит» (17 очков), у «Спартака» на 1 пункт меньше. В следующем туре эти команды сыграют очный матч в Москве. ЦСКА, «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Динамо» также расположились на позициях, которые позволяют бороться за медали. Внизу таблицы на данный момент остаются «Торпедо» и «Урал», каждая из этих команд имеет в своем активе по одному пункту.

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Англии продолжает лидировать «Арсенал» (12 очков), но «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Брайтон» вошли в группу преследователей «канониров» (по 10 очков у каждой команды). «Манчестер Юнайтед» постепенно выправляет ситуацию (8 место, 6 очков), то же можно сказать и про «Ливерпуль» (9 место, 5 очков). В зоне вылета на данный момент находятся «Эвертон» и «Вулверхэмптон» (по 2 очка), замыкает таблицу «Лестер» (1 пункт).

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (10 очков), но столько же пунктов набрал и «Унион». «Фрайбург», «Хоффенхайм» и «Боруссия» Дортмунд имеют по 9 очков. «Байер» Сердара Азмуна и Андрея Лунева расположился на 13-м месте (3 очка). «Герта» Сандро Шварца идет на 17-м месте (1 пункт), замыкает таблицу «Бохум» (0 очков).

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Италии сразу 6 коллективов лидируют по очкам (7 пунктов): «Милан», «Лацио», «Аталанта», «Торино», «Наполи» и «Рома». «Ювентус» на данный момент расположился на 8-й позиции (5 очков). В лиге сразу две команды, которые пока не набрали очков — «Кремонезе» и «Монца».

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Лиге 1 установилось троевластие. ПСЖ, «Марсель» и «Ланс» имеют по 10 очков, их позиции определяются дополнительными показателями. «Монако» Александра Головина идет на 12-м месте при 5 очках. «Анже», «Ницца» и «Реймс» представляют группу команд, которые находятся в зоне вылета (по 2 очка), замыкает таблицу «Аяччо» (1 пункт).

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Ла Лиге лидирует «Реал» (9 очков), но у «Бетиса» столько же пунктов. «Барселона», «Атлетик» и «Вильярреал» не отпускают лидеров слишком далеко (по 7 очков). «Севилья» расположилась на 15-й строчке (1 пункт), замыкает таблицу «Кадис» (0 очков). «Атлетико» расположился на 7-м месте (6 очков), новый клуб Эдинсона Кавани «Валенсия» занимает 14-ю строчку (3 очка).

У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

Все новости
«Валенсия» разгромила «Хетафе»
Сегодня, 00:01
«Удинезе» разгромил «Рому» и попал в топ-4 Серии А
Вчера, 23:51
«Ницца» минимально уступила «Монако»
Вчера, 23:42
«Зенит» обыграл «Спартак» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге
Вчера, 22:06
«Вильярреал» забил «Эльче» 4 безответных гола в матче 4-го тура Ла Лиги
Вчера, 21:30
«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», но сохранил лидерство в Премьер-Лиге
Вчера, 20:25
Сортировать
Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Алексей Бобров (раскрыть)
30 августа в 19:02
Сори, есть такое. Да и ещё только в ЛаЛиге остались две команды со 100% результатом. Бетис и Реал М.
SHMEL258
SHMEL258
30 августа в 08:13
Везде чемпионаты только начались, поэтому рано говорить о претендентах на победу и вылет.
shlomo
shlomo
30 августа в 08:13
Постепенно картина вырисовывается
95-shishani-95
95-shishani-95
30 августа в 08:00
Они вообще не конкуренты, если смотреть реально!
Алексей Бобров
Алексей Бобров ответ monah-10 (раскрыть)
30 августа в 07:58
А как же Атлетик из Бильбао? Тоже 0
Zenit_84
Zenit_84
30 августа в 07:40
Ждем дерби!
sv_1969
sv_1969
30 августа в 07:15
Да нет у них конкурентов
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
30 августа в 07:06, ред.
Такова моя тактика, дружище. Я лично просил, что бы вас вытащили из недельного бана. Обращение было , что бы на равных биться. С большим уважением к тебе отношусь. Тут многие начнут битву под конец месяца. Поверь, это огромный труд как я вышел. Еще не вечер покажу это по полной с большим перевесом.
y72znc6u8sk2
y72znc6u8sk2
30 августа в 07:00
Ага, Бавария аж прямо задрожала от Униона
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 августа в 06:55
И сколько, сколько?
monah-10
monah-10
30 августа в 06:43
Вильяреал из топ 5, пока единственный клуб кто не пропустил еще ни одного мячв. Тоже достижение.
Василий 50
Василий 50
30 августа в 06:01
В АПЛ Арсеналу ничего не светит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
30 августа в 05:58
Арсенал на вершине временно
zbyun2xzge6p
zbyun2xzge6p
30 августа в 05:28
Особенно забавляет, как случайно залетевший на первое место чел начинает ставить к своим условным 15 кускам в последние дни ставочки по 500 баллов с кэфами-полторашками, в упор не видя нависшую над ним нетронутую громаду в 30000 накопленных на финиш штатным игроком
STVA 1
STVA 1
30 августа в 05:02
У ПСЖ и Баварии конкуренты они сами
протон
протон
30 августа в 01:09
Химки прогрессируют однако.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 