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Добровольский: «Российских футболистов портят деньги»

сегодня, 13:39

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Добровольский считает, что российских футболистов испортили деньги. В результате они не хотят уезжать в Европу и развиваться, потому что там им не будут платить большие зарплаты, как в РПЛ.

Наших футболистов портят деньги. У них реально нет желания играть за рубежом. Им никогда не дадут в Европе столько, сколько они получают в России. Тот же Миранчук уехал на меньшую зарплату, чем имел в «Локомотиве». И правильно сделал парень. Всех денег не заработаешь. Наверное, других просто не приглашают.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 14:51
А все потому, что тратятся огромные государственные деньги для удовлетворения амбиций госчиновников типа Миллера, Дюкова, Белозерова, Костина. Почему бы им из своего кармана не платить?
008Maximus
008Maximus
сегодня в 14:46
Не деньги портят, это уж точно
008Maximus
008Maximus
сегодня в 14:45, ред.
Футболистов в стране много, и если бы была нормальная конкуренция. Всё бы было хорошо. А то у нас уже с 7 лет играют, те кто больше уважил тренера. А простые одаренные парни сидят на баньке.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:42
Доброе утро.
Tex
Tex
сегодня в 14:30, ред.
Смешно читать комменты о том, что деньги - это зло. Большинство из тех, кто такое пишет, как правило, даже 100k$ в глаза не видели и все их рассуждения строятся исключительно на основе внутренних психологических проблем. Что б вы знали, средние накопления на семью в условной Швейцарии, больше чем 850 тысяч евро, но при этом высочайший уровень образования, культуры, медицины и почти отсутствует преступность. Их что-то деньги не испортили... Возможно портят людей отсутствие образования, нормальной культуры и в целом несправедливость получения этих самых денег?
ЧиП
ЧиП
сегодня в 14:19
Это не новость
Это горькая правда🤕
drug01
drug01
сегодня в 14:16
Деньги для всех беда
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:15
Правильные слова
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:59
не поспоришь с Игорем
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:48
Деньги портят всех...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Раз цели победить нет,может тогда скажешь,ты будешь сегодня пытаться меня догонять?если нет,то я не буду тратить очки,оставлю на финал! 😜😜🤣🤣
ABir
ABir
сегодня в 13:40
И не только футболистов. Деньги - это вообще большое зло.
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