Добровольский: «Российских футболистов портят деньги»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Добровольский считает, что российских футболистов испортили деньги. В результате они не хотят уезжать в Европу и развиваться, потому что там им не будут платить большие зарплаты, как в РПЛ.
Наших футболистов портят деньги. У них реально нет желания играть за рубежом. Им никогда не дадут в Европе столько, сколько они получают в России. Тот же Миранчук уехал на меньшую зарплату, чем имел в «Локомотиве». И правильно сделал парень. Всех денег не заработаешь. Наверное, других просто не приглашают.
Это горькая правда🤕
Это горькая правда🤕