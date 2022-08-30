Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орещук: «Как Захарян выкупит свой трансфер? Приедет с чемоданом денег?»

сегодня, 13:27

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию журналиста Василия Конова, который заявил, что один из вариантов осуществления трансфера хавбека московского клуба Арсена Захаряна в «Челси» является — самостоятельный выкуп.

Как Захарян выкупит этот трансфер? У парня есть 15 млн евро? Ну хорошо, предположим этот вариант. Но ведь деньги должны упасть на счет «Динамо» до завтрашнего дня. Не придет же он с чемоданом денег в офис клуба и не положит их на стол? Это все должно быть юридически зафиксировано. В футбольном мире все возможно, но в такой поворот я не верю.

Все новости
Черданцев не верит, что Захарян станет звездой «Челси»
Сегодня, 12:46
Каррера: «„Спартак“ способен выиграть Кубок России второй год подряд»
Сегодня, 12:37
Белоус: «„Химки“ — клуб из параллельной реальности»
Сегодня, 12:17
Мостовой: «Происходящее в „Химках“ – шапито»
Сегодня, 11:48
Ледяхов не думает, что уход Николсона станет потерей для «Спартака»
Сегодня, 11:15
Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню РПЛ»
Сегодня, 11:01
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 