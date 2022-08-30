Орещук: «Как Захарян выкупит свой трансфер? Приедет с чемоданом денег?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию журналиста Василия Конова, который заявил, что один из вариантов осуществления трансфера хавбека московского клуба Арсена Захаряна в «Челси» является — самостоятельный выкуп.

Как Захарян выкупит этот трансфер? У парня есть 15 млн евро? Ну хорошо, предположим этот вариант. Но ведь деньги должны упасть на счет «Динамо» до завтрашнего дня. Не придет же он с чемоданом денег в офис клуба и не положит их на стол? Это все должно быть юридически зафиксировано. В футбольном мире все возможно, но в такой поворот я не верю.