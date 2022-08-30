Новиков: «ЦСКА преобразился, команда будет бороться за самые высокие места»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Новиков подвел промежуточные итоги выступлений московской команды в РПЛ после матча с «Ростовом», который завершился вничью 0:0.

ЦСКА выглядит очень прилично. Жаль, что отдали очки в Нижнем Новгороде, с «Зенитом» не считается, там все было понятно. Что касается матча с «Ростовом», то играли на результат, поэтому матч получился не слишком зрелищным. В атаке у команды все нормально. Голы забивают. Полузащита и атака хорошо выглядят, в обороне бы прибавить, но думаю, это осуществимо.