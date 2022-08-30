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Новиков: «ЦСКА преобразился, команда будет бороться за самые высокие места»

сегодня, 13:47

Бывший игрок ЦСКА Валерий Новиков подвел промежуточные итоги выступлений московской команды в РПЛ после матча с «Ростовом», который завершился вничью 0:0.

ЦСКА выглядит очень прилично. Жаль, что отдали очки в Нижнем Новгороде, с «Зенитом» не считается, там все было понятно. Что касается матча с «Ростовом», то играли на результат, поэтому матч получился не слишком зрелищным. В атаке у команды все нормально. Голы забивают. Полузащита и атака хорошо выглядят, в обороне бы прибавить, но думаю, это осуществимо.

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uj39b3ru2854
uj39b3ru2854
сегодня в 14:15
Меньше слов больше дела
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:01
Удачи вам ЦСКА.
Гость
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