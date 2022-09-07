Стала известна сумма компенсации Тухеля

Стала известна величина компенсации экс-тренера «Челси» Томаса Тухеля за расторжение контракта с клубом.
Компенсация немецкого специалиста за расторжение контракта с лондонцами составит 13 миллионов фунтов. Еще 2 миллиона получат члены его штаба.
Заменить Тухеля на посту наставника команды может Грэм Поттер из «Брайтона».
Не работать 2 года и получить 13 млн фунтов...
В чём фишка то....
Зачем ему трудиться в Челси если можно не трудиться в Челси....за те же деньги...
Не работать 2 года и получить 13 млн фунтов...
В чём фишка то....
Зачем ему трудиться в Челси если можно не трудиться в Челси....за те же деньги...
Найс, сейчас назначат Поча, и потом тоже уволят его через полтора года с 15 лямами компенсации?
Из Челси многие примерно так и уходили спонтанно, когда пошел спад, не давая особо шансов на исправление.
А вообще неплохой тренер без работы не останется.
А вот до чего американцы клуб доведут неизвестно.
В общем за смену тренера потратят 25 миллионов, 15 Тухелю и 10 Брайтону за Поттера.
-273 млн. фунтов на трансферы
Эх, а мне казалось когда-то что нашли наконец в Челси тренера на долгие годы, но походу это невозможно просто для такого клуба. Всегда нужна свежая кровь и новый вызов
Найс, сейчас назначат Поча, и потом тоже уволят его через полтора года с 15 лямами компенсации?
Из Челси многие примерно так и уходили спонтанно, когда пошел спад, не давая особо шансов на исправление.
А вообще неплохой тренер без работы не останется.
А вот до чего американцы клуб доведут неизвестно.
В общем за смену тренера потратят 25 миллионов, 15 Тухелю и 10 Брайтону за Поттера.
-273 млн. фунтов на трансферы
Эх, а мне казалось когда-то что нашли наконец в Челси тренера на долгие годы, но походу это невозможно просто для такого клуба. Всегда нужна свежая кровь и новый вызов