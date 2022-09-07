Стала известна сумма компенсации Тухеля

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вчера, 16:26

Стала известна величина компенсации экс-тренера «Челси» за расторжение контракта с клубом.

Компенсация немецкого специалиста за расторжение контракта с лондонцами составит 13 миллионов фунтов. Еще 2 миллиона получат члены его штаба.

Заменить Тухеля на посту наставника команды может Грэм Поттер из «Брайтона».