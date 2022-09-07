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Стала известна сумма компенсации Тухеля

вчера, 16:26

Стала известна величина компенсации экс-тренера «Челси» Томаса Тухеля за расторжение контракта с клубом.

Компенсация немецкого специалиста за расторжение контракта с лондонцами составит 13 миллионов фунтов. Еще 2 миллиона получат члены его штаба.

Заменить Тухеля на посту наставника команды может Грэм Поттер из «Брайтона».

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Все комментарии
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 17:58, ред.
    Mekail
    Mekail
    вчера в 17:42
    Некуда девать деньги
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:30, ред.
    За такие бабки скромный простой человек может уволиться откуда угодно и дать обещание никогда больше не работать)...
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:29
    Это не о футболе
    Gahi
    Gahi
    вчера в 17:16
    Томас Тухель 26 января 2021 года официально возглавил английский "Челси" за полтора года работы он выиграл с командой Лигу Чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира. Это большое достижение, многие богатые клубы вкладывают огромные деньги преобритая ведущих футболистов со всего мира, но до сих пор этого рубежа они не достигли (ПСЖ, Манчестер Сити). Вообще кризис Челси начался после смены руководства в клубе, где чётко была отлажена система работы всех сотрудников ключевыми в котором являлись Абрамович и Грановская. Вот на фоне новых владельцев будет видно как они собираются строить будущее клуба, который предыдущий владелец поднял "Челси" до топ уровня. Выиграв все трофеи в мире которые разыгрываются для футбольных клубов.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:07
    За так е деньги можно и уйти.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:55
    Работать 2 года и получить 13 млн фунтов...
    Не работать 2 года и получить 13 млн фунтов...

    В чём фишка то....
    Зачем ему трудиться в Челси если можно не трудиться в Челси....за те же деньги...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Не знаю, назначить тренера, который с ПСЖ проиграл Лигу 1, причем не какому-то гранду, а скромному "Лиллю" с "суперфорвардом" 35-летним Бураком Йилмазом...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:47
    Скромняга по сравнению с Моуриньо
    протон
    протон
    вчера в 16:32
    В расчете на рубли 910 000 000 рублей. Это не плохо.
    Найс, сейчас назначат Поча, и потом тоже уволят его через полтора года с 15 лямами компенсации?
    Из Челси многие примерно так и уходили спонтанно, когда пошел спад, не давая особо шансов на исправление.

    А вообще неплохой тренер без работы не останется.
    А вот до чего американцы клуб доведут неизвестно.

    В общем за смену тренера потратят 25 миллионов, 15 Тухелю и 10 Брайтону за Поттера.
    -273 млн. фунтов на трансферы

    Эх, а мне казалось когда-то что нашли наконец в Челси тренера на долгие годы, но походу это невозможно просто для такого клуба. Всегда нужна свежая кровь и новый вызов
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 16:29
    Нормально, и поработать не успел,а кучу денег получил.
    Гость
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