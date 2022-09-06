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«Ростов» не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна

сегодня, 10:57

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Матиаса Норманна.

Полузащитник выступал за английский клуб в сезоне-2021/22 на правах аренды. «Норвич» вылетел из АПЛ и норвежец вернулся в Россию, где продолжит карьеру в «Динамо».

«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», — заявил Рыскин.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:04
Это уже известное британское кидалово с мотивами санкций.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
Вот ведь негодяи какие...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:18
И врядли получит как бы то не было но должны подлые англосаксы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:10
Так он никак их не получит. Все деньги идут через Федерацию футбола Англии как клиринговый центр, а Россия отключена от SWIFT.

Убедились же уже по тому, что за Захаряна не смогли заплатить.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:59
Насколько я знаю Ростов обратился в суд по поводу не выплаты 2 евролямов Норвичем
Гость
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