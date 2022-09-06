«Ростов» не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна

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сегодня, 10:57

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду .

Полузащитник выступал за английский клуб в сезоне-2021/22 на правах аренды. «Норвич» вылетел из АПЛ и норвежец вернулся в Россию, где продолжит карьеру в «Динамо».

«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», — заявил Рыскин.