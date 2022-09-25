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Кака назвал Неймара своим любимым игроком

25 сентября 2022, 19:36

Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кака рассказал, кого он считает своим любимым игроком.

У меня отличные отношения с Неймаром, и мне нравится, как он играет. Конечно, мне нравится видеть игру и других футболистов, таких как Мбаппе, Месси, Криштиану Роналду или Винисиус, но я сделаю выбор в пользу Неймара.

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ПСЖ  Неймар  Кака
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 02:52
Неймар делает разницу на поле и показывает очень зрелищный футбол , очень интересно за ним наблюдать где бы он не играл . Но переход в ПСЖ испортил его карьеру , слишком много свободы и потеря мотивации , карнавалы и дни рождения . Останься бы он барсе или перейди в один из клубов АПЛ у него бы были бы шансы на золотой мяч.
A.S.A
A.S.A
25 сентября в 19:58
Эх, когда Кака был на пике карьеры, это был один из лучших игроком мира.
А то, что бразилец поддерживает своего земляка, тут нет ничего удивител ного. Неймар действительно хороший игрок, когда его голова занята футболом, а не тусовками и прочей клоунадой...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
25 сентября в 19:57
Его выбор.
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