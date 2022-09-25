Кака назвал Неймара своим любимым игроком

Бывший футболист «Милана» и «Реала» рассказал, кого он считает своим любимым игроком.

У меня отличные отношения с Неймаром, и мне нравится, как он играет. Конечно, мне нравится видеть игру и других футболистов, таких как Мбаппе, Месси, Криштиану Роналду или Винисиус, но я сделаю выбор в пользу Неймара.