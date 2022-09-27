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Месси вернётся в «Барселону», только если из клуба уйдёт Пике

вчера, 18:02

Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал «Барселоне» условие для своего возвращения.

В окружении футболиста говорят, что аргентинец вернется только в случае ухода из клуба защитника Жерара Пике, который советовал руководству «Барсы» не продлевать контракт с Месси.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:28
Подленький типок
Barcelona For Life
Barcelona For Life
сегодня в 00:10
Никуда не уйдёт Пике. Сейчас Араухо и Кунде в лазарете. Он этот шанс не упустит, сыграет надёжно, как и всегда... Если кто-то знает лучше ЦЗ чем Пике, дайте знать пожалуйста.
vk5382ywgqdt
vk5382ywgqdt
вчера в 20:39
Мешает да?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
" Добродушие инсайдов " зашкаливает.
Чьи-то больные фантазии уже становятся нормой .
И всякая такая чушь и грязь льётся уже рекой , лишь бы приносила деньги 💰. В мире происходит борьба добра со злом .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:50
Неожиданный поворот, тогда лучше Пике ,чем такой засранец
eu62wxajgptq
eu62wxajgptq
вчера в 19:48
Месси всегда интриговал , подло и мерзко, всегда через кого-то
David Young
David Young
вчера в 19:41
Ничего себе ультиматум.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:22
Источник сообщает, что Месси вернётся в Барсу если Пике вернётся к Шакире....Другой источник сообщает что Месси готов вернуться только с Неймаром, третий, что он вернётся при условии, что уберут пшека левандоса из команды)) Я такие новости могу писать пачками, была бы фантазия)) Для начала посмотрим что Барса и ПСЖ покажут в ЛЧ. По моему на данный момент Лео и в Париже комфортно и его семье, а дом в Барселоне никуда от него не денется.
протон
протон
вчера в 19:20
Этот уже даже не находясь в команде, оттуда людей продолжает выжимать...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:07
Вся сущность Месси, он не лучше Роналду. Португальцу хотябы смелости хватает прямо говорить, а этот из-под тишка делает. Деньги и слава погубили их
Elliada
Elliada
вчера в 18:38
У Пике одна из самых высоких зарплат в Барселоне. При этом он не играет. Зачем держать дорогого лавочника?

Но это не значит, что если выгонят Пике, Месси вернется. Чего ради? Месси сам говорил, что адаптировался в ПСЖ. Зачем менять уютное место? Барселона уже не та, которая была.
112910415
112910415
вчера в 18:35
это не так сложно
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:32
И на его место вернуть Шакиру... Хоть на трибуны... Пусть поёт...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:32
Если руководство Барселоны захочет вернуть Месси и препятствием будет только Пике, они без проблем решат этот вопрос.
fhsyhfz83c3f
fhsyhfz83c3f
вчера в 18:11
Вот такие условия????
ДСА
ДСА
вчера в 18:04
Вполне выполнимое условие.
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