Месси вернётся в «Барселону», только если из клуба уйдёт Пике

Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал «Барселоне» условие для своего возвращения.
В окружении футболиста говорят, что аргентинец вернется только в случае ухода из клуба защитника Жерара Пике, который советовал руководству «Барсы» не продлевать контракт с Месси.
Но это не значит, что если выгонят Пике, Месси вернется. Чего ради? Месси сам говорил, что адаптировался в ПСЖ. Зачем менять уютное место? Барселона уже не та, которая была.
Но это не значит, что если выгонят Пике, Месси вернется. Чего ради? Месси сам говорил, что адаптировался в ПСЖ. Зачем менять уютное место? Барселона уже не та, которая была.