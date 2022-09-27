Месси вернётся в «Барселону», только если из клуба уйдёт Пике

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вчера, 18:02

Нападающий ПСЖ назвал «Барселоне» условие для своего возвращения.

В окружении футболиста говорят, что аргентинец вернется только в случае ухода из клуба защитника , который советовал руководству «Барсы» не продлевать контракт с Месси.