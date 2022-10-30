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«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест»

вчера, 18:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» (5:0) в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. На 49-й минуте Рейсс Нельсон удвоил преимущество «канониров». На 52-й минуте Нельсон оформил дубль. На 57-й минуте Томас Партей отправил четвёртый гол в ворота «Ноттингема». Точку в матче поставил гол Мартина Эдегора на 78-й минуте.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (31 очко), «Ноттингем Форест» занимает 20-е место (9 очков).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:33
Ну что пушкари, с победой нас!
Первая победа в сезоне так сказать на классе! Было полное превосходство над соперником во всех аспектах игры. Одно лишь омрачило эту победу, это траама Сака. Надеюсь быстро вернется в строй. Но как говорится "небыло бы счастья да несчастье помогло" вышел Нельсон и сделал результат....но все равно здоровья Букайо и скорейшего возвращения в строй!
ДСА
ДСА
вчера в 20:00
Ноттингем в АПЛ временный пассажир.
vova505
vova505
вчера в 19:13
Очень круто!
Мои личные опасения не оправдались ))
amfik
amfik
вчера в 19:13
Неплохая тренировка получилась. Всё по делу, а то расслабили булки с ПСВ. МС, кыш с нашего первого места в таблице!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:56
С победой нас Канониры!
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:55
Мы так и думали
Гость
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