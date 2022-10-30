«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест»

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вчера, 18:51

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» (5:0) в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. На 49-й минуте Рейсс Нельсон удвоил преимущество «канониров». На 52-й минуте Нельсон оформил дубль. На 57-й минуте Томас Партей отправил четвёртый гол в ворота «Ноттингема». Точку в матче поставил гол Мартина Эдегора на 78-й минуте.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (31 очко), «Ноттингем Форест» занимает 20-е место (9 очков).