«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест»

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» (5:0) в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. На 49-й минуте Рейсс Нельсон удвоил преимущество «канониров». На 52-й минуте Нельсон оформил дубль. На 57-й минуте Томас Партей отправил четвёртый гол в ворота «Ноттингема». Точку в матче поставил гол Мартина Эдегора на 78-й минуте.
«Арсенал» идёт на 1-м месте (31 очко), «Ноттингем Форест» занимает 20-е место (9 очков).
Первая победа в сезоне так сказать на классе! Было полное превосходство над соперником во всех аспектах игры. Одно лишь омрачило эту победу, это траама Сака. Надеюсь быстро вернется в строй. Но как говорится "небыло бы счастья да несчастье помогло" вышел Нельсон и сделал результат....но все равно здоровья Букайо и скорейшего возвращения в строй!
Первая победа в сезоне так сказать на классе! Было полное превосходство над соперником во всех аспектах игры. Одно лишь омрачило эту победу, это траама Сака. Надеюсь быстро вернется в строй. Но как говорится "небыло бы счастья да несчастье помогло" вышел Нельсон и сделал результат....но все равно здоровья Букайо и скорейшего возвращения в строй!