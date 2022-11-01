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Непомнящий: «У „Локомотива“ боеспособный состав»

вчера, 20:06

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий оценил игру «Локомотива» в первом круге РПЛ.

У меня нет разочарований после первой части чемпионата — с интересом смотрю РПЛ. Пока нет никаких неожиданностей, чтобы я прямо разочаровался. «Локомотив»? Всё шло к тому, что они окажутся в нынешней ситуации. Похожая ситуация была и у «Динамо» в своё время, когда не было понятно, кто и как управляет клубом. «Локомотив» удивил, но не разочаровал. У них боеспособный состав: сейчас ситуация уже выправляется.

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протон
протон
вчера в 23:30
тоже удивляют "разочаровавшие".с приходом Цорна и ко только ленивый не писал к чему это приведёт!!
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Состав боеспособный, но в мирное время: бронепоезд застоялся на запасном пути.
xyp8ed34va2u
xyp8ed34va2u
вчера в 20:13
Состав нормальный нет руководства!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:12
Со Спартаком Локо показал приличную игру и не только...
Но какие то непонятные сбои привели к тому , что имеем. Безусловно во втором круге железо добавит и уйдет с печальной позиции.
Гость
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