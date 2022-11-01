Непомнящий: «У „Локомотива“ боеспособный состав»

Бывший наставник «Томи» оценил игру «Локомотива» в первом круге РПЛ .

У меня нет разочарований после первой части чемпионата — с интересом смотрю РПЛ . Пока нет никаких неожиданностей, чтобы я прямо разочаровался. «Локомотив»? Всё шло к тому, что они окажутся в нынешней ситуации. Похожая ситуация была и у «Динамо» в своё время, когда не было понятно, кто и как управляет клубом. «Локомотив» удивил, но не разочаровал. У них боеспособный состав: сейчас ситуация уже выправляется.