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Мостовой высказался о разочарованиях первой части сезона Премьер-Лиги

вчера, 19:40

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о командах, чье выступление в первой части текущего сезона РПЛ ему показалось наименее убедительным.

«Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ: как команда и из-за того, как долго всё это продолжалось, — люди не приходили к решению убрать посторонних.

Ещё напрашиваются «Химки», но никто не ожидал, что они будут в пятёрке лучших. Команда всегда ниже 10-го места. «Локомотив» всегда в одном ряду со «Спартаком» и «Динамо», а сейчас соревнуется с «Химками», «Факелом» и «Торпедо».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:31
Мостовой стал главным разочарованием первой части сезона
minai
minai ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:18
Да и в направлении движения диспетчер накосячил.
Izmar
Izmar
вчера в 21:02
спартак сам давно ли был на десятом месте?
pomor45
pomor45
вчера в 20:21
Погрязли в ремонте. Меняют повально всё и сразу: рельсы, шпалы, составы, машинистов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
    Loko57
    Loko57
    вчера в 19:51
    Локомотив пока соревнуется сам с собой)
    Гость
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