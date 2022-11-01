Мостовой высказался о разочарованиях первой части сезона Премьер-Лиги

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о командах, чье выступление в первой части текущего сезона РПЛ ему показалось наименее убедительным.

«Локомотив» стал самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ : как команда и из-за того, как долго всё это продолжалось, — люди не приходили к решению убрать посторонних.

Ещё напрашиваются «Химки», но никто не ожидал, что они будут в пятёрке лучших. Команда всегда ниже 10-го места. «Локомотив» всегда в одном ряду со «Спартаком» и «Динамо», а сейчас соревнуется с «Химками», «Факелом» и «Торпедо».