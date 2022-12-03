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Депай вышел на второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов

вчера, 18:42

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира с США.

28-летний футболист забил свой 43-й гол за национальную команду в 85-м матче и тем самым вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров, опередив Клас-Яна Хунтелара (42 гола в 75 матчах). На первой строчке Робин ван Перси и его 50 голов в 102 встречах.

Из действующих игроков сборной Нидерландов ближайшим преследователем Депая в гонке бомбардиров является Джорджиньо Вейналдум (26 голов в 86 матчах).

Мемфис Депай выступает в составе сборной Нидерландов с октября 2013 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:18
Жаль Ван Перси половину карьеры лечился,а так и в АПЛ 200 положил,и в сборной под 70 забил бы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
В каждом втором матче забивает, отличная результативность...
Capral
Capral
вчера в 19:00
Ну вот, кажется на одну мерзость на ЧМ станет меньше. Хорошо бы еще пшеков и британцев выкинуть нафиг.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:52
Скушает он Пёсика, без вариантов.
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