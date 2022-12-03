Депай вышел на второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов

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вчера, 18:42

Нападающий сборной Нидерландов открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира с США .

28-летний футболист забил свой 43-й гол за национальную команду в 85-м матче и тем самым вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров, опередив (42 гола в 75 матчах). На первой строчке и его 50 голов в 102 встречах.

Из действующих игроков сборной Нидерландов ближайшим преследователем Депая в гонке бомбардиров является (26 голов в 86 матчах).

Мемфис Депай выступает в составе сборной Нидерландов с октября 2013 года.